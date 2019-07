Sokan voltak kíváncsiak a csillagászati előadásra Döbröntén

Egy csodálatos légköri jelenséget is megfigyelhettek a résztvevők a Bakonyi Csillagászati Egyesület nagy sikerű döbröntei bemutatóján.

Ivanics Ferenctől, a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnökétől megtudtuk: civil szervezetük a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár szervezésében és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával az év legrövidebb napján, Szent Iván éjjelén a mintegy 250 fős Döbröntére látogatott el, ahol az interaktív bemutatóra közel félszázan gyűltek össze, így az előadás gyakorlatilag telt házas volt.

A lelkes érdeklődők először egy izgalmas beszámolót hallgathattak végig Ivanics Ferenc tolmácsolásában a meteoritok keletkezéséről, illetve más, érdekes titkairól. Ezután kezdetét vette a mikroszkópos vizsgálat, aminek során bárki kézbe vehette és mikroszkóp alatt is megfigyelhette a kozmikus eredetű különleges kőzeteket. Ivanics-Rieger Klaudia pedig a tektitek és impaktitok világába vezette be a szép számú közönséget. A gyerekek között több csillagászati folyóirat, valamint suevitminta is gazdára talált. A meteoritvizsgálat tovább folytatódott, közben elindult a távcsöves bemutató is a szabad ég alatt.

– Igazi csodákat láthattak a távcsöves programon részt vevők. A kora esti órák látványosságaként a Naprendszer legnagyobb bolygóját, a Jupitert vettük górcső alá. A hatalmas gázóriás Io nevű holdja éppen eltűnt az égitest takarásában, amikor igazán belelendültünk az égitest vizsgálatába. A hatalmas felhőcsíkok között, mikor éppen nyugodtabb volt a légkör, megpillanthatóvá vált a „Jupiter szeme” is. A Nagy Vörös Foltként ismert vihar akkora, hogy a Föld többször elférne a belsejében, és már évszázadokkal ezelőtt is megfigyelték ezt a gigászi jelenséget a bolygórendszer legnagyobb planétájának felhőtakarójában – mutatott rá Ivanics Ferenc.

Az este zárásában egy hatalmas és nagyon látványos NLC- (éjszakai világító felhő) jelenséget figyelhettek meg az égboltot fürkészők.

– Ez a gyöngyház- és kékes fényben pompázó, csodálatos égi tünemény mintegy 80–85 kilométeres magasságban képződik, és a Nap fényét tükrözi a kora esti égbolt alatt állók szemébe milliónyi jégkristálydarabkán keresztül. Az NLC-jelenség kialakulásához nagyban hozzájárulnak bolygónk vulkánkitörései és a folyamatos mikrometeorit-tevékenység, melyeknek köszönhetően állandóan érkeznek a légkörünknek ebbe a magas tartományába a kondenzációs magok – fogalmazott Ivanics Ferenc. Hozzáfűzte, a döbröntei bemutatójuk sokáig emlékezetes marad.