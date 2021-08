Sós, húsos, édes: A sváb hagyományokat máig őrzik Bakonynánán

Meggy- és szilvamártással, töpörtyűs káposztával is fogyasztják a krumplis tésztából készült gombócot Bakonynánán. A település máig őrzi a sváb kitelepítettek, a községben otthonra találók hagyományait is. Tizenegyedszer megrendezett fesztiváljára több ezren voltak kíváncsiak, őket a vendéglátóik 12.800 gombóccal várták.

– A hagyományokat őrzi a bakonynánai Gombócfesztivál és egyedülálló. Rengeteg embert vonzott az elmúlt években is a gombóc különféle elkészítésének módjaival. Örülök, hogy idén újra meg lehetett tartani. Az elmúlt másfél esztendő koronavírusjárvány miatti nehézségei után rájöttünk, milyen fontosak a személyes találkozások, újra tudjuk értékelni a közösségek, a rendezvények szerepét életünkben. Büszke vagyok rá, hogy a fertőzésveszély következtében kockázatosabb időszakban is fejlődött a község. A Magyar Falu Programban is több pályázata sikerrel járt. A művelődési házat felújíthatták, orvosi eszközöket vásárolhattak és traktort a karbantartási munkák elvégzéséhez. Tornaterem is épülhet pályázati támogatás révén a községben élőknek. Az önkormányzat e téren is jól együttműködik a helyi német nemzetiségi önkormányzattal. S a Gombócfesztivál néven megrendezett falunap arra is jó, hogy a térség közösségei bemutatkozzanak, több fellépő csoport érkezett más településekről is – mondta el Ovádi Péter országgyűlési képviselő.

Németh Zsuzsanna bakonynánai polgármester arról beszélt a Naplónak, hogy rendre hazalátogatnak a Gombócfesztiválra a helyiek más településekre költözött rokonai és a környékről is sok érdeklődő érkezik a programokra, a kóstolókra. Őket összesen 12.800 gombóccal várták. Ugyanis meg is ízlelhették ennek az ételnek több változatát a résztvevők. A nánai sváboknál fő alapanyaga a krumpli. A burgonyát héjában főzik meg, áttörik. Sót, lisztet, tojást tesznek hozzá, összedolgozzák. Sokféleképp használják fel: töpörtyűs káposztával, meggy- vagy szilvamártással is fogyasztják. Bableveshez is ették egykor. S ha még két nap múlva is volt belőle, akkor a maradékot felaprították, megpirították és tejet öntöttek rá.

Az előbb említett tésztából szilvás gombócot is készítettek már régebben is. Ilyenkor kisodorták, kis négyzetes formákra vágták és fahéjas, porcukros szilvát csomagoltak a belsejébe. Aztán prézlibe vagy mákba forgatták. A húsos gombócnál pedig a pörkölt szárazanyagát töltötték a tésztába, a szaftját úgy tették melléje, hogy tejfölös habarással gazdagították. Ezt nevezik bakonyi gombócnak is. A fesztiválon emellett népszerű volt a csokis gombóc és a vadas mártással tálalt zsemlegombóc.

A rendezvény főzőversenyére benevezett a faluban élő Simon Szilvia is a barátaival. Szerinte azért jó részt venni a Gombócfesztiválon, mert jó a hangulat, sokat nevethetnek idősek, fiatalabbak is. Együtt lehetnek, szórakozhatnak azokkal is, akikkel ritkábban találkoznak. Csapata ködmöngulyást készített, amelyről a zirci Németh Máté – aki nánai hölgyet jegyzett el – elmondta, hogy családja soproni felmenőitől tanulta a receptjét. A szombaton bográcsban készülő ételbe kockára vágott lapockát, csülköt is tett, és a pörköltalapba savanyúkáposzta, bab, csipetke és füstölt kolbász is került. Végül behabarták.