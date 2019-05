Sosem volt ekkora tét

A Fidesz EP-kampánya új szakaszba érkezett, ezen a héten minden erejükkel azon lesznek, hogy minél több embert felkeressenek személyesen és telefonon, hogy elmondják a választás igazi tétjét. Erről is beszélt Ovádi Péter országgyűlési képviselő.

Több száz aktivistával dolgoznak a választókörzetben, nélkülük nem lehet sikeres kampányt végigcsinálni. Veszprém 1. számú választókerületében arra kérnek mindenkit: „éljünk demokratikus jogunkkal, menjünk el szavazni” – mindezt Ovádi Péter mondta tegnap Porga Gyula polgármesterrel közös sajtótájékoztatóján.

Ovádi Péter szerint a vasárnapi választással küldeni kell egy üzenetet Brüsszelnek. Azt, hogy a bevándorlást meg kell állítani, és Európát meg kell védeni. Elmondta, választókerületében közel 20 ezren támogatták Orbán Viktor hétpontos programját. Megköszönte az eddigi támogatást, és arra buzdított, hogy vasárnap mindenki menjen el szavazni. Hangsúlyozta: a kormánynak Magyarország és a magyar családok érdeke az első. A tét óriási, hiszen arról is döntünk, hogy meg tudjuk-e védeni hazánkat a bevándorlástól, a terrorizmustól, és meg tudjuk-e védeni Európa keresztény kultúráját, a fiatalok jövőjét és a nemzetek Európáját. Szerinte az európai parlamenti választásokon az eddigi 30-35 százalékos részvétel magasabb lesz mindenütt. Hozzátette: bízik a magyarokban, bízik abban, hogy pártja a lehető legtöbb képviselőt tudja majd küldeni az Európai Parlamentbe.

Porga Gyula polgármester kijelentette: EP-választás sosem bírt ekkora téttel, mint a mostani. Fontosnak tartja, hogy minél több veszprémi fejtse ki a véleményét a választáson. Megemlítette, hogy a veszprémi közgyűlés korábban határozott a bevándorlás megállításával kapcsolatban, de szerinte a tavalyi parlamenti választások eredménye is ugyanezt erősíti, azaz a veszprémieknek határozott véleményük van a bevándorlásról, amit most hétvégén Európának is meg tud üzenni a város.