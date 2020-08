Sportcélú fejlesztések indulhatnak Nemesvámoson

Sikeres pályázatoknak köszön- hetően tovább bővülnek a sportolási lehetőségek a községben.

A szabadidőparkban műfüves grundpálya épül a legkisebbeknek, a Kétkerekes Völgykapunál kültéri fitneszgépek kerülnek a kerékpárút mellé, valamint konditeremmel, szaunával, szertárral bővítik az új sportcsarnokot.

A Bajnok Diáksport Egyesületen (BDSE) belül már második éve működik labdarúgó-szakosztály, ahol egészen fiatal korban megalapozzák a kisgyerekek focitudását. Most az Ovifoci program keretében egy 14-szer 26 méteres, műfüves grundpálya épülhet.

Az önkormányzat pályázott a 17 millió forintos beruházásra, amelyhez a költségek tíz százalékát kell biztosítania. Várhatóan szeptemberre már kész lesz az új műfüves pálya a nemesvámosi Szabadidőparkban, az óvoda közelében, a Tündérkert mögött. A pálya elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekeknek készül, de mint Sövényházi Balázs polgármester elmondta, közösség-összekovácsoló szerepet is szánnak neki, ezért családok is használhatják majd az ovis foglalkozások és a fociedzések után. Emellett bővítik a szabadidőpark nyújtotta szórakozási lehetőségek sorát, mert jó időben beltéri pingpongasztalokat és sakktáblát is kihelyeznek majd.

A tavaly átadott Kétkerekes Völgykapu feletti, jelenleg füves területen maximum nyolc, kültéri fitneszeszközt helyeznek el, várhatóan jövő tavasszal. 2016-ban pályázott az önkormányzat a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében, és most megvalósulhat egy C típusú kültéri sportpark 90 négyzetméteren, gumis és ütéscsillapítós alapzattal. Emellett az önkormányzatnak van a közelben egy nyolchektáros területe is, ahol foci-, baseball- és teniszpályát, valamint futókört is szeretnének a későbbiekben kialakítani.

Sövényházi Balázs elmondta, hogy már minden forrásuk megvan az új sportcsarnok 351 millió forintból megvalósuló bővítéséhez. 250 milliót a taós pénzekből biztosítanak, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma százmillió forint támogatást nyújt a fejlesztéshez, amely nemcsak az utánpótlás-korosztály igényeit szolgálja majd. A tervezett rekreációs bővítményben komplett edzőtermet, finn és infraszaunát, valamint masszázshelyiséget is kialakítanak, amelyeket a nemesvámosi lakosok is használhatnak.

Továbbá készül egy szertárhelyiség is a BDSE szakosztályai részére. Jó hír, hogy a bővítmény felépítése nem befolyásolja különösebben a csarnokban folyó sportolást, mert egy speciális megoldással akár az őszi szünetben elvégezhetőek azok a munkálatok, amelyekkel megoldják az új épület hozzáépítését a sportcsarnok épületelemeihez. A rekreációs és fitneszrészleget szeretnék legkésőbb 2021 tavaszán átadni.