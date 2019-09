Sportparkkal bővült a zirci szabadidős sportterület

Egy 2016-ban benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően sportparkot avattak a hosszúréti szabadidős- és sportterületen.

Kovács Zoltán választókerületi országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében a pályázat céljáról szólt.

– Felmérések szerint a magyar fiatalok – akiknek több mint fele túlsúlyos – csupán tíz százaléka sportol rendszeresen. Amikor a sportparkok létesítésére kiírtuk a pályázatot, az volt a cél, hogy ezen változtatni kell.

A mintegy háromezer-kétszáz település közül kétezren pályáztak. A sportparkokban együtt lehetnek a családok, baráti körök. Az sem utolsó szempont, hogy aki sportol, az életben, a tanulásban, a munkában is jobban megállja a helyét, mert a sporthoz akaraterő, kitartás, közösségi szellem kell, mondta. Ottó Péter polgármester jó hírt jelentett be. Két, a város lakosságszámához képest maximálisan elérhető két sportparkra nyújtották be pályázatukat, s mindkettő elbírálása pozitív volt. A másik a cigánydombi játszótér mellett épül majd, várhatóan a jövő év tavaszán vehetik birtokba a sportolni vágyók.

A 176 nm alapterületű, tizenhat elemből álló létesítményt, a szereken végezhető gyakorlatokat a világbajnoki bronzérmes testépítő pár, Bíró Aida és Schindler Balázs mutatta be. Hangsúlyozták, a testedzés megkezdése előtt elengedhetetlen a bemelegítés, a hosszú ujjú sportöltözet, hogy az izmok melegen maradjanak, fontos a gyakorlatok sorrendje és a megfelelő folyadékpótlás. Az avatáson az általános iskola és a két középiskola diákjai is jelen voltak, a kicsik érdeklődéssel figyelték a bemutatót, a nagyobbak kipróbálták a sportszereket.