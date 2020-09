Sportparkot adtak át a Kemeneshőgyészen

A szeptemberben telepített, ünnepélyesen átadott sportpark új közösségi pontként bármikor ingyenesen rendelkezésre álló edzési lehetőséget biztosít a helyi családok számára.

Állami beruházásként a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark, valamint a Magyar Falu Programban szeptemberben telepített A típusú sportparkot adtak át ünnepélyesen szombaton az Ady utcában. Kovács Tamás Imre polgármester köszöntőjében bemutatta a megjelenteknek Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, aki 1990-től több mint húsz éven át Pápa város polgármestere, 2011-től 2014-ig Veszprém megyei kormánymegbízott, 2014-től területi közigazgatásért felelős államtitkár volt. Majd elmondta, hogy kistelepülésként szűkös anyagi forrásokból gazdálkodhatnak, ezért minden támogatásnak, sikeres pályázatnak nagyon tudnak örülni.

– Örülünk, hogy a kormány felkarolta a vidéket, annak érdekében, hogy a lakosok élete szebb, jobb, élménydúsabb legyen. Meg kell becsülnünk mindazt, ami van, és bízzuk, lesz ez jobb is. Tudjuk, hogy ez évben a járványhelyzet miatt a kormányzatnak sok más dologra is kell költenie, de adódnak lehetőségeink. Ezért azonban meg kell dolgozni, s ehhez az önkormányzaton túl a vállalkozókra, egyénekre egyaránt szükség van. Összefogással jobb dolgozni, együtt jobb örülni is – jegyezte meg Kovács Tamás Imre polgármester, aki a stabil szerekkel, gumialapzattal ellátott, tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő, valamint fekvőtámasz gyakorlatokra alkalmas sportparkot új, biztonságos közösségi színtérként üdvözölte, illetve kérte a megóvását.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszédében az életünket egyre inkább meghatározó sport fontosságát hangsúlyozta. Mint felidézte, a katonaságban a fizikai állóképességnek jelentősége volt. Ma negyven év körüliek, akik már nem voltak katonák. A jövő szempontjából a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium programjában megvalósuló sportparkok közösségi pontként ingyenes edzési lehetőséget biztosítanak, bárki számára, bármikor rendelkezésre állnak.

– A testedzés által az élet nehézségeit is könnyebben elviseljük, hiszen az ember önbecsüléséhez is hozzáadnak a rendszeresen elvégzett gyakorlatok, és így a sport nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is segíti a helytállást – tette hozzá Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.