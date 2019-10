Szabadságkoncert Bándon a rendszerváltás évfordulóján

Október 12-én, szombaton Szabadságkoncertet rendeztek a településen. Az Essegvár alatti új közösségi téren felállított sátornál köszöntőt mondott Ovádi Péter és Steigervald Zsolt polgármester, majd egy helyi és két veszprémi kötődésű zenekar adott koncertet.

A „30 éve szabadon” Emlékbizottság a rendszerváltás harmincadik évfordulójára „Szabadságkoncert” elnevezéssel pályázatot hirdetett, amelyen a bándi önkormányzat is sikeresen szerepelt, így megrendezhette a koncertet. Ovádi Péter országgyűlési képviselő dicsérte a település önkormányzatát, amely ismét sikeresen pályázott.

Kiemelte, hogy a mostani rendezvény helyszíne is pályázati támogatással valósult meg, és jó döntést hoztak néhány éve, amikor megálmodták ide ezt a közösségi teret, amely ismét élettel telt meg. Steigervald Zsolt polgármester felidézte az 1989-es eseményeket. – 30 évvel ezelőtt készen álltunk arra, hogy újra a saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását, mert mi, magyarok az újrakezdés világbajnokai vagyunk – fogalmazott.

Kiemelte, hogy Magyarország a szabadság hazája, de tudni és érteni kell, hogy a szabadság nem magától értetődő, hanem annak köszönhető, hogy az emberek hajlandóak voltak a gondját viselni, és amikor kellett, meg is harcoltak érte. A koncertek kapcsán megjegyezte, hogy olyan zenekarokat hívtak meg, akik népszerűek a környékben, és akiket a környező településeken élők nagyon jól fogadtak.

A Grog együttes vezetője, Pikner György helyi kötődésű, és sokáig élt Bándon a velük fellépő Gazdag Tibor is. A zenekar olyan slágereket is eljátszott, mint a Survivaltől az Eye of the Tiger, a Queentől az I want it all, vagy a Van Halen Jumpja. Baranyai Dániel, a Hősök zenekar vezetője elmondta, hogy az együttes tagjai korábban más formációkban már többször zenéltek a Rock Ranch-en Bándon. Ősszel kevesebbet koncerteznek, inkább háttérmunkákkal, új dalok szerzésével telik az idejük, ezért nagy örömmel jöttek el most fellépni.

A hangulatos környezetben, az Essegvár alatti közösségi téren, harmadik fellépőként a Hollywoodoo zenekar szórakoztatta még a közönséget.