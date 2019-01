Szabadulószoba: nem veszélyesebb, mint állatkertbe menni, vagy az utcán sétálni

Felrobbant egy gázpalack, majd tűz ütött ki egy szabadulószobának helyet adó épületben január elején Lengyelországban, a balesetben több diák életét vesztette. A szabadulószobák sorra nyílnak hazánkban is, ezért nem volt nehéz utánajárni annak, hogy nálunk mennyire számítanak biztonságosnak.

Az ország több pontján is üzemeltet szabadulószobákat, sőt, a tervezésükben is aktívan részt vesz a veszprémi központú, beszédes nevű IQ Bázis vezetője, Véh Balázs. Együtt elemeztük végig a lengyel eseményeket, valamint a magyarországi létesítmények működtetésének feltételei is szóba kerültek. Kiderült: mivel a tevékenység jellegénél fogva nem minősül veszélyesnek, külön szabályozások sem vonatkoznak rá.

– Nincsenek specifikus előírások, az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos általános tűzvédelmi és egyéb szabályokat kell betartani. Vagyis a helyszín, az épület állapota a meghatározó az engedélyeztetések során. Bátran ki merem jelenteni, hogy Veszprémben például nemcsak az általunk üzemeltetett szabadulószobákban, hanem az összes ilyen létesítményben maximális biztonságban vannak a játékosok. A hangsúly minden esetben a logikus gondolkodáson van, sem fizikai erőkifejtés, sem tárgyi tudás nem szükséges a játékhoz, csak figyelem, kreativitás és csapatmunka.

Nem veszélyesebb, mint elmenni az állatkertbe, vagy sétálni az utcán.

Ha a lengyel esetről bizonyított lesz, hogy a fűtési rendszer meghibásodása következtében létrejött robbanás okozta a tüzet és a tragédiát, az Balázs szerint sajnos bármilyen ingatlanban vagy lakásban előfordulhat. Ráadásul a szabadulószobákban nem hagyják magukra a játékosokat, hiszen a játékvezető kamerarendszeren keresztül figyeli és hallja őket. Erre egyébként a szabályok betartása miatt is szükség van, nem pusztán biztonsági okokból. Ott, ahol a játék zárt ajtók mögött történik (léteznek olyan helyszínek, ahol a vendégek nincsenek ténylegesen bezárva), a szoba kulcsa mindig a játékvezetőnél van.

Így volt ez Lengyelországban is, ahol azonban a játékvezető megsérült, és nem tudott intézkedni. Azonban az ilyen helyzetekre is kell megoldásnak lennie, hiszen a játékosok kijutása kulcskérdés – mondta el Véh Balázs. Kiemelte: ha a játékvezető bármilyen oknál fogva cselekvésképtelenné válik, a szobákban elhelyezett zárt, üveges szekrényben lévő tartalék kulcsokkal vészhelyzetben a játékosok maguk is ki tudják nyitni az ajtót. A másik lehetséges alternatíva, hogy egy pánikgomb megnyomásával juthatnak ki.

Interjúalanyunk robbanás- vagy tűzveszélyes berendezéssel egyetlen magyarországi szabadulószobában sem találkozott, és elektromos vezetékek, csövek sincsenek sehol elérhető magasságban. Sőt, ahol esetleg meghagyják a villanykapcsolókat vagy a dugaljakat, ott jól láthatóan feliratozzák, hogy azok nem a játék részei. A játékban való részvétel alapfeltétele egyébként, hogy mindenhol kötelező végighallgatni és betartani a játékvezetők eligazítását és utasításait.