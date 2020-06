Szabó Gergőt választották az év balatonfüredi borászának

Szabó Gergő, a Szabó és Fia Borpince képviseletében nyerte el az év balatonfüredi borásza címet, derült ki a 29. borverseny díjátadón Balatonfüreden, a Danubius Hotel Annabellában vasárnap.

A borász harmadszor vehette át a rangos elismerést. A versenyre hat kategóriában, 38 gazda összesen 356 bormintát küldött el, a nedűk kitűnőek lettek, nagy részük ott lehet majd a Balatonfüredi Borheteken augusztusban.

Baloghné Király Mónika, a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség (BSZH) elnöke köszöntőjében közölte, kitűnő nedűket bírált el a szakmai zsűri, amely két nagyarany, 63 arany, 239 ezüst, 51 bronzérmet, valamint hét oklevelet adott át. Bóka István polgármester az elmúlt hónapok járványhelyzetére utalva úgy fogalmazott, „már annak is örülök, hogy itt lehetünk!” Sikeresnek nevezte a versenyt, amelyet a város, a BSZH és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület szervezett meg.

– Kiemelt cél, hogy a város külterülete minél több szőlőültetvénnyel egyre zöldebb legyen, ahogy ez jellemző a Nivegy-völgyében is – fogalmazott. Fürednél is lát pozitív jeleket, és reményei szerint néhány év múlva a példaértékű Nivegy-völgyéhez hasonlíthat a környék. A köszöntők után, a díjátadáson a legrangosabb elismerést, az Év Balatonfüredi Borásza címet Szabó Gergő, a Szabó és Fia Borpince borásza vehette át Bóka István polgármestertől és Pálffy Károlyné képviselőtől. A verseny élvonalába került még a Feind Pincészet, a Kemendy Tradicionális Pezsgő, a Gyukli Pince, a Dobosi Pincészet, a Horváth Borház, a Figula Pincészet és a Thetis Borászat.

Az ünnepségen a borászok bemutatták az egyes kategóriák legjobb borait, Gyukli Krisztián az olaszrizlinget, a Thetis Borászat a fehérbort, a Csiszár Családi Pincészet a gyöngyöző bort, a Szabó és Fia Pincészet a rozét, a Figula Pincészet a vöröset, a késői szüretelésűt pedig a Feind Pincészet. Átadták még a Szent Orbán-napi borverseny díjait is, amelyre a vészhelyzet miatt eddig nem kerülhetett sor. Ezt a díjat mások mellett Fodor Gábor, a legeredményesebb fiatal borász vehette át.

Szabó Gergő borász, aki 13 éve készíti a borokat kérdésünkre elmondta, családja 300 éve él a Nivegy-völgyben, Balatoncsicsón, ahol a pincéjük van. Mindig is szőlőtermeléssel foglalkoztak, jelenleg 23 hektáron termelnek szőlőt a völgyben, illetve Balatonfüreden. Büszkén szólt arról, hogy 2012-ben és 2016-ban is ők lehettek Balatonfüred legjobb borászata, és az külön öröm számukra, hogy borászok, szaktekintélyek értékelték a nedűket. Ezúttal tizenöt bort, főként fehéret hoztak, amelyek közül kilenc aranyérmes lett, ahogy a rozé boruk is. Sok olaszrizlinget hoztak, illetve dűlőszelektáltakat, fahordósat és reduktívat is.

A kérdésre, hogy mitől jobbak, mint mások, úgy mondta, a nagyon sok munkától, az apró dolgoktól, és attól, hogy minden évben próbálnak új technológiákat alkalmazni.