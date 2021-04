Szakképzés a járvány árnyékában – Írásban és gyakorlatban adnak számot tudásukról a diákok

Aki egészségügyi pályán képzeli el az életét, akár nappali, akár felnőttképzésben, Veszprém megyében állami képzésben Ajkán tanulhat a Szent-Györgyi Albert technikumban. Minden oktatási területet, így a szakképzést is negatívan érinti a már több mint egy éve tartó járványos időszak, különösen, ha az egészségügyről van szó. Ajkán arról érdeklődtünk, milyen volt az elmúlt esztendő, és hogyan készülnek az idei szakmai vizsgákra.

Az ajkai Szent-Györgyi Albert iskolában hét ágazatban folyik szakképzés, ezek a szociális, az egészségügy, a vendéglátóipar, az élelmiszeripar, a gépészet, az informatika, valamint a rendészet és közszolgálat. Nappali képzésben mintegy ötszáz tanuló vesz részt, a felnőttképzésben pedig közel kétszázan. Valamennyi oktatott szakmát tekintve Ajkán idén 15 bizottság előtt 141 diák tesz szakmai vizsgát – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, Szaniszló Edittől, aki örömmel említi, hogy népszerű náluk az egészségügyi képzés, tavaly februárban 38 mentőápoló végzett, most pedig 24 fog vizsgázni.

Mivel a vírus megjelenése óta az egészségügy a legérzékenyebb ágazat, Gyarmathy Éva igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető részletezte a helyzetet.

– „Békeidőben” a gyakorlati képzés az ajkai Magyar Imre Kórházban és a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban folyik, és itt az intézményben, jól felszerelt demonstrációs termünkben. A gyakorlati vizsgák is a kórházban zajlanak. A vírus megjelenésével, és különösen, mióta az ajkai járványkórház lett, a gyakorlati képzés visszaszorult az iskolába. Demonstrációs termünket folyamatosan bővítjük, fejlesztjük, így kiválóan megfelel vizsgahelyszínnek is.

– Szerencse a szerencsétlenségben, hogy március 8-ig hétvégenként kis csoportban jöhettek be a diákok – folytatta az igazgatónő –, így a demonstrációs teremben tudtuk pótolni, és meg tudtuk oldani a gyakorlati képzést minden egészségügyi szakterületen. Természetesen hiányzott a megszokott élő közeg, a betegek, a kórházi személyzet, de örülünk, hogy tanulóink megfelelnek a vizsgára bocsátás feltételeinek. Emellett kaptunk egy lehetőséget; önkéntes alapon a kórház a nem covidos betegek között fogadhatott gyakorlatot teljesíteni akaró hallgatókat. Tizenhárom fő élt a lehetőséggel. A vizsga normál esetben írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből áll, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott egyedi miniszteri határozat szerint – a tavalyihoz hasonlóan – idén is elmarad a szóbeli a járványveszély miatt. Egészségügy ágazatban gyakorló ápolók és gyakorló mentőápolók tanulnak nálunk, számukra május 4–25. között lesz a vizsgaidőszak. Felelősségteljes orvosok, szakápolók, diplomás ápolók az oktatótársaink, akik mindent megtesznek a vizsgákra való sikeres felkészülésért – tette hozzá Gyarmathy Éva.

Beszélgetőtársaim bizakodóak, hogy amint nő a lakosság átoltottsága, ők is visszatérhetnek a normál kerékvágásba, mert a gyakorlatokat nem lehet pótolni, ahogyan online vért sem lehet venni. Mint mondták, az életre készülnek, ezért a kollégák közül szinte mindenki beoltatta már magát. Arra számítanak, hogy a normál nappali oktatásra május 10-től állhatnak vissza, majd szeptembertől zökkenőmentesen kezdődhet az új tanév.

Az egészségügy empátiát, elhivatottságot igénylő terület, nappali tagozaton, 14 évesen nem a legnépszerűbb a gyakorlóápoló-képzés, ezért rehabilitációsterapeuta-képzéssel próbálják megszerettetni a szakmát a 2021/22-es tanévtől.

A gyakorlatioktatás-vezető hozzátette, hogy felnőtt hallgatóikat óriási elismerés illeti, hiszen amellett, hogy a járvány miatt rengeteget dolgoznak, folyamatosan tanulnak is. Egy-egy eset akad csupán, amikor valaki magánéleti okok miatt kényszerül feladni tanulmányait. A felnőttek körében töretlen a képzések iránti érdeklődés, mert óriási a kórházak felvevőpia­ca, és a kórházak maguk is küldik dolgozóikat képzésre. Az egészségügyben nem is beszélhetünk pályaelhagyásról, aki teljesíti a feltételeket, marad is a szakmában, sőt ráépülés is megfigyelhető; aki elvégzi a gyakorló ápoló képzést, marad szakápolónak, és a kórházi oktatásokon is részt vesz.

Köztudomású, hogy a szakvizsgák teljesítését még szigorúbb feltételekhez köti a minisztérium. Hogy ez mit jelent Ajkán? Szaniszló Edit intézményvezető elmondta, az egyedi miniszteri utasításnak megfelelően járnak el. Ez azt jelenti, hogy a szakmai vizsgán maszk viselése és másfél méteres távolság megtartása kötelező, gumikesztyű viselése megengedett.

Szintén be kell tartani a higiénés szabályokat a szakmai vizsga során használt minden helyiségben, ezekben kézfertőtlenítőt és folyamatos légcserét is biztosítanak. Minden vizsgahelyszínen, illetve azok megközelítésekor, elhagyásakor is be kell tartani az előírt védőtávolságot, és tilos a csoportosulás. Az előírások betartása mellett egy tanteremben legfeljebb tíz vizsgázó lehet jelen.