Szakmában a jövő! – Veszprémi Szakképzési Centrum

A Veszprémi Szakképzési Centrum hároméves működése alatt jelentős szakmai és gazdasági fejlődésen ment keresztül.

A tanulói és a dolgozói létszám is jelentősen növekedett a megalakulást követően átvett nem állami iskolák, illetve a felnőttoktatás kiterjesztése révén. Mindehhez hozzáadódik még az egyre nagyobb jelentőséggel bíró felnőttképzés is. A pályázati források maximális kihasználása, valamint a felelős gazdálkodás eredményeként komoly infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések valósultak meg. A legfontosabb cél azonban változatlan maradt: a gazdaság igényeit kiszolgáló, jól hasznosítható, magas színvonalú szakmai oktatás biztosítása.

A Veszprémi Szakképzési Centrum nyolc tagintézményében összesen 22 szakgimnáziumi ágazatban, 10 szakközépiskolai, valamint 3 szakiskolai szakmacsoportban folynak képzések. A 2018/2019-es tanévet több, mint 4000 nappali tagozatos, valamint közel 600 esti tagozatos tanuló kezdte meg. Az összlétszámból a tanév végén mintegy ötszáz fő fog érettségi vizsgát, és kb. ezer fő fog szakmai vizsgát tenni.

A jövőben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni többek között a szakképzés népszerűsítésére, a tanulói lemorzsolódás csökkentésére és a korszerű informatikai feltételek biztosítására. Maximálisan támogatjuk pedagógusaink, oktatóink továbbképzését, a rászoruló tanulók fejlesztését, és a tehetséges tanulók versenyre való felkészítését.

Az elmúlt két és fél év tapasztalata alapján elmondható, hogy a folyamatos fejlődéshez elengedhetetlen a szakképzés fontos szereplőivel való szoros együttműködés kialakítása és fenntartása. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a különböző intézményfenntartókkal, önkormányzatokkal, kamarákkal, vállalatokkal, egészségügyi és szociális intézményekkel, tankerületekkel, a kormányhivatallal és a Pannon Egyetemmel, a Veszprémi Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel, illetve egyéb piaci szereplőkkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra.

Az elmúlt időszakban egyre jelentősebbé vált a szakképzett munkaerő hiánya, és a tendencia várhatóan folytatódni is fog. A kétkezi szakmunkát igénylő munkálatokhoz egyre nehezebb jó szakembert találni, még akkor is, ha jól megfizetnék az árát. Így folyamatosan kezd felértékelődni a szakképzésben szerzett tapasztalat és végzettség. Egy jól megválasztott szakma birtokában nem kell külföldre menni jól fizető állást keresni, ez már helyben is elérhető. Az oktatásban érintett szereplőknek, így nekünk is fontos feladatunk, hogy a lehető legtöbb fórumon feltárjuk a szakképzésben rejlő lehetőségeket.

Nyitottak vagyunk vállalatok, állami költségvetési szervek megkeresésére is, együttműködünk dolgozói csoportok képzésében, valamint a duális szakképzés hatékony megvalósításában.

A felnőttképzés keretén belül az elmúlt évben több mint 500 fő képzését valósítottuk meg, akik így a munkaerőpiacon is hasznosítható OKJ-s szakképesítést vagy tanúsítványt szereztek. A legkülönbözőbb szakterületeken végeztük az alacsony képzettségűek, a fiatal pályakezdők és a tartós munkanélküliek oktatását.

Mára elmondható, hogy az általános iskolából kilépő gyermekektől az érettségivel rendelkező tanulókon át egészen a dolgozó felnőttekig mindenki találhat nálunk képzési, továbbképzési lehetőséget.

A Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményei és azok székhelye:

Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma 8200 Veszprém, Iskola utca 4. Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27. Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3. Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma 8200 Veszprém, Csap utca 9. Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 8200 Veszprém, Halle utca 3. Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4.

