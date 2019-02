Szalagavatót tartottak Balatonfüreden: „Őrizzétek meg a fiatalos lendületet!”

Megerősödtetek az elmúlt években iskolánk falai között. Néhány hónap múlva eljön a számadás ideje a tudásotokról, illetve arról, hogy testi, lelki, szellemi értelemben készen álltok a nagybetűs életre, hangsúlyozta köszöntőjében Komáromi Móric igazgató, a balatonfüredi bencés Szent Benedek Gimnázium szalagavatóján, a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban, pénteken, ahol hatvan végzős diák, rokonaikkal, és a pedagógusokkal együtt ünnepeltek.

-A szalag feltűzése fontos esemény a diák életében, mert a középiskolás évek végén egy meghatározó korszak lezárul, új kezdődik. Továbbra is éljetek a lehetőségekkel, ne féljetek a kudarcoktól, merítsetek belőlük erőt. Őrizzétek meg a fiatalos lendületet, tanítsatok ti is, mert így halad, fejlődik a világunk, tette hozzá Komáromi Móric. Az igazgató köszöntőjében Kiss György, Horváth-Rajnai Beáta és Köllő Zsófi osztályfőnökök végzőseiről emlékeket idézett fel, amelyekről aztán kisfilmet is vetítettek.

Az ünnepségen Kósa Gergely evangélikus lelkész, az iskola tanára látta el lelki útmutatóval a diákokat, majd átadták a tanulmányi eredményért, és a közösségért végzett munkáért járó Bakonyi Károly-különdíjat, amit Belső Nóra, rendész tanuló kapott meg. Hagyományaik szerint 100 mécsest gyújtottak a színpadon, ezzel jelképesen megvilágítva az utat, amelyre rövidesen a diákok lépnek. A 11. évfolyamosok, és a Balatonfüredi Néptáncegyüttes Ifjúsági Csoportja szép műsorral, a végzősök keringővel ajándékozták meg a jelenlévőket. Az estre a szalag helyezte fel a koronát, amit Hardy Gábor Titusz, az iskola főigazgatója megáldott, majd az osztályfőnökök feltűzték a diákok ruhájára.