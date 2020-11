Szardínián élő olvasónk beszámolója a vasárnapi vihar után

Áradásban és földcsuszamlásban többen meghaltak vasárnap Szardínián. A szigeten élő magyar olvasónk a természeti katasztrófával leginkább sújtott településtől egyórányira lakik.

– Épp arról panaszkodtam a férjemnek, hogy még mindig csapkodnom kell a szúnyogokat, és a legyek bejönnek a lakásba, még nincs elég hideg, hogy eltűnjenek. Erre jött ez az égszakadás, ami szerencsére a mi városunkba, Sassariba csak nagy esőt hozott, földindulást nem. Azonban a Nuoro megyében lévő, 2700 lelkes kis hegyi faluban, Bittiben vitt magával mindent a sár és a törmelék, amit csak tudott. Tőlünk egyórányira van ez a település, még nem jártam ott, csak a környékén – mondta el Edina Cristiani, akit hétfőn kora délelőtt értünk el telefonon. Akkor náluk tízfokos volt az idő, és napközben még melegedésre számíthattak a lakosok.

Edina nem is panaszkodik rossz időre, Szardínián csak az év kis részében, decemberben, januárban kell vastag kabátot viselniük. Ilyenkor, november végén azonban rendre beköszönt az esős időszak. Ahhoz hasonló tragédia, mint a vasárnapi, legutóbb 2013-ban történt a Kleopátra névre keresztelt ciklon hatására. Ám a mostani a szakemberek szerint a hét évvel ezelőttinél háromszor-négyszer erősebb viharral járt. – Láthatták a magyarországi ismerőseim is a tévéhíradókban, olyan volt, mint egy cunami – fogalmazott olvasónk.

Beszámolt arról is, hogy lakhelyén, amely természeti értékeiről is ismert, csak egy hegyi faluban, Fonniban szokott esni hó, az náluk ugyanis ritka jelenség. – Ki kell fogni – mondta Edina. Nekik egyszer sikerült is, amikor kisfiának akarta megmutatni, milyen az, amikor hull a pelyhes. Olvasónkat pedig a hazánk iránti nosztalgikus érzés töltötte el. S végül megjegyezte: Bittiben most a polgári védelem és a kormányzat igyekszik segíteni tudomása szerint a katasztrófával érintetteknek, és ha kell, a sziget lakosai is összefognak értük.