Száz esztendő síléceit tekinthetik meg az érdeklődők Zircen

Bár a naptári télből és a síszezonból már kifelé megyünk, Szirbek József zirci lakos magángyűjteménye évszaktól függetlenül különleges lehet mindenki számára.

A Deák Ferenc utcából egy kis köz vezet a házhoz, mely az elmúlt száz év szinte minden egyes korszakából őriz síléceket, a téli sportnak emléket állító négyzetmétereken végigkövethető a gyártási technika fejlődése a két háború közötti időszaktól napjainkig.

– A sízés viszonylag fiatal sportnak számít, mintegy százhúsz évre tekint vissza, de itt a Bakonyban mindig elég korán leesett a hó és a terepviszonyok miatt – indítja a beszéd fonalát Szirbek József, a tárgyi gyűjtemény tulajdonosa, akinek a téli sport iránti szerelme a hatvanas évek elején kezdődött, amikor asztalos édesapja elkészítette neki az első sílécet. Emlékszik, annak idején nem volt nagy léckínálat, így jobb híján fadeszkákat, padláson talált régi kétméteres leventeléceket kötöztek a lábukhoz, és azzal csúszkáltak.

A sílécek folyamatosan változtak, ezért elhatározta, hogy nem dobja ki, hanem megőrzi az utókor számára a mindenkori használati darabokat. A lécek egy része saját tulajdonú, de olyanok is vannak, amelyeket síbarátoktól kapott ajándékba. A házigazda egy bütykös orrú, félkész lécre a legbüszkébb a gyűjteményéből, amely valamikor az 1940-es évek elején készült, és a leventék síléceinek képezte az alapját, egy zirci asztalosműhelyben készült. Aztán megtalálhatjuk itt az 1920-as évek finn típusú futólécét, a harmincas évek norvég telemark típusú lesiklóléceit, a hatvanas évek magyar gyártmányú Champion léceit, a hetvenes évek katonamodelljét és a nyolcvanas, kilencvenes évek túraléceit is.

A kiállított tárgyak mellett információs táblák jelzik, hogy melyik évtizedből valók a sílécek, és egy rövid leírást is találhatunk a „divatirányzatok” sajátosságairól. A gyűjtemény egyéb kuriózumokat is tartogat, fellelhető például második világháborús kulacs, első világháborús hátizsák, a szocialista évekből származó alumíniumkulacs, amivel túrázni mentek, szánkó a háború előtti időkből, korcsolya a századelő Balatonjáról, a sparhelten a lécek formáját kigyaluló szerszámok sorakoznak, egy próbababán a régi síviselet-kultúrát mutatja be.