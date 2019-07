Száztíz éves a Tapolca–Székesfehérvár vasútvonal

A Tapolca–Székesfehérvár vasútvonal 110 éves évfordulója alkalmából nosztalgiavonat érkezett a városba Kelenföldről.

A vonattal érkezőket és a vasútbarátokat Dobó Zoltán polgármester köszöntötte az állomáson, kifejezve a saját és a város örömét, hogy valamikor Kossuth Ferenc miniszter segítségével a város bekapcsolódott a vasúti vérkeringésbe.

Décsey Sándor, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója az egykori vasúti életre emlékezett.

– Hosszú út vezetett addig, hogy a Balaton északi partján kiépüljön a vasút, összeköttetést teremtve a főváros és a vidék között. Ekkor Tapolcának már Sümeg és Keszthely felé is volt vasúti összeköttetése. 1857–58-ban már vizsgálták a vasútépítő mérnökök az északi partot a létesítendő Buda–Kanizsa vasútvonal miatt, ebből lett a déli vasút 1861-ben. Az 1890-es években több terv is született az északi vonalra, mert tömegközlekedés nélkül nem fejlődtek az üdülőhelyek, és egyre több bazaltkő kellett a közúthálózat korszerűsítéséhez is.

1906-an kezdték meg a Székesfehérvár–Tapolca vasút tervezését, a kormány segítségével épült ki a fővonal Adonyszabolcs, a mai Pusztaszabolcs és Tapolca között. 1909-ben átépítették az állomást, meghosszabbították a vágányokat, korszerűsítették az állomásépületet, újakat építettek, új vontatási telep és fűtőház, fordítókorong épült. A megnyitót 1909 július 8-án tartották.

A különvonattal érkező budapesti delegációt Szerényi József államtitkárral az élen ovációval fogadták. Marton Gyula községbíró üdvözlő beszéde szerint régi vágyuk teljesült a vasútvonal megnyitásával, mely a vidéket a szép fővárossal egyenes vonalban köti össze.

Évtizedeken keresztül a vasút volt a legnagyobb munkáltató a városban, majd a hatvanas évektől a vasút, bánya, hadsereg hármasa alakult ki. Utóbbi kettő már a múlté, de a vasút is csak árnyéka Tapolcán egykori önmagának. De az itteniek ma is szeretik a vasutat és az állomást – mondta Décsey Sándor.

Sárvári Piroska a MÁV Zrt. üzemeltetési főigazgatója és Dobó Zoltán polgármester koszorúzta meg Kossuth Ferenc emléktábláját, majd az évforduló alkalmából Megy a gőzös címmel vasúttörténeti vándor kiállítás nyílt a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központban.

Dobó Zoltán ott arról beszélt, hogy a városnak komoly vasúttörténete van. A társadalom egyik jelentős alkotópillére volt a vasutas közösség. Jó lenne, ha egyszer újra olyan erős lenne a vasút, mint egykor volt. Nehéz György, magángyűjtő, a kiállított relikviák tulajdonosa szerint 110 éve nagy előrelépést hozott a vasút megjelenése. – A kiállításon képek, tárgyak mesélnek arról az időről. Távírók, jegykiadók, járműtáblák, fényképek, lámpák láthatóak most itt, melyekről a látogatóknak biztosan kedves emlékek jutnask eszükbe – mondta.