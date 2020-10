Széles a virágválaszték, keresett a krizantém a Veszprém megyei piacon

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a halottak napja. Ilyenkor elhunyt szeretteinket keressük fel a sírkertekben, ahol rendbe tesszük a sírt, és virágokkal, koszorúkkal szépítjük azt.

A virágárusok már korábban kipakolták portékáikat a veszprémi piacon is, ahol bőséges a kínálat krizantémból és koszorúkból.

A nyáron kezdték a növények nevelését, ami nagy munka, és nagy odafigyelést igényel. Erről is beszélt a Naplónak Tomasics László nagykanizsai őstermelő, aki szebbnél szebb krizantémokat árult kedden Veszprémben.

– Az ide hozott növények között vannak olyanok, melyek korábbi virágzásúak, vannak bimbósak, és különböző a méretük is, kisebbek, nagyobbak is vannak – magyarázta az őstermelő. – Visszajárnak a vásárlóim, kedvelik a virágokat az új vevőkkel együtt. Igen, a színek is fontosak, mert kell a választék, ám a fehéret viszik a legnagyobb arányban.

Arra a felvetésünkre, „ha a pandémia miatt nem jöhettek volna árulni a portékát”, úgy felelt Tomasics László, az nagy gond lett volna, mert a krizantém szezonális, halottak napja után szinte eladhatatlan.

Iharosberényből érkezett a veszprémi piacra Kósz Józsefné, aki családjával különféle koszorúkat árult: a legkisebb, tobozzal díszítettől a legnagyobb fenyőkoszorúkig.

– Nagyon sok munka van benne, próbára teszi az embert – mondta, s hangsúlyozta: mindenkinek van közeli és távolabbi hozzátartozója, ami meghatározza a koszorúválasztást is. – Szeretik az emberek a koszorút, hiszen tovább marad meg, mint a vágott virág.

A koszorúárak? Kószéknál ezertől ötezer forintig tart a skála. A kiskosarak 3200 forintot kóstálnak, az ötvirágos görög alapos koszorú 2800 forint, és sorolhatnánk.

– Ha már eljövünk 140 kilométert, akkor arra törekszünk, hogy a vevők mindent kapjanak meg nálunk – mondta a hölgy, aki három évtizede foglalkozik koszorúkkal.

A tapolcai Rompos család virágboltja évtizedek óta készít koszorúkat halottak napjára is. Tapasztalatuk szerint idén a vásárlók az élő virágokból készült és a száraz virágokból kötött koszorúkat egyaránt keresik, valamint kelendőek a szív alakú, kerámiából, vagy más tartós anyagból készült sírdíszek, tálak is. Az élő virágos koszorúkba krizantémot, apró virágú, csokros margarétát, rózsát kötnek többnyire, leginkább fehér színűt. A száraz virágokból készült koszorúk nem kevésbé szépek, sőt, ellenállnak a fagyoknak, sokáig díszítik a sírokat.

A járvány megerősítette az évek óta megfigyelhető tendenciát: a többség nem hagyja az utolsó pillanatra a koszorúk és mécsesek megvásárlását, melyek már a hónap eleje óta Pápán is széles választékban kaphatók.

A vevők igyekeznek elkerülni a tömeget, és sokan választanak olyan tartós – termésekkel és száraz virágokkal díszített – koszorúkat, amelyeket akár hetekkel az ünnep előtt is megvásárolhatnak.

Ugyancsak tartósságuk miatt népszerűek a kőtálak, melyeket többek között pozsgás növényekkel, mohával és apró, feliratos táblákkal díszítenek.

A mécseseknél fontos szempont, hogy minél tovább égjenek, illetve gyakran választanak elemes mécsest is. Sokan visznek a temetőbe cserepes és vágott virágot, e tekintetben a krizantém népszerűsége töretlen. Ilyenkor a fehér, nagy virágú fajta az egyik legkeresettebb, azonban évek óta egyre népszerűbbek a különleges színű és virágú (például tűszirmú) krizantémok is.