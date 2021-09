Pályázati támogatásból fejlesztik az utat Lesenceistvándon

A településen folyamatosan újítják fel a külterületi és belterületi utakat, jelenleg a József Attila utca szélesítését végzik.

Amint azt Tóth Csaba polgármester elmondta, a gépjárművek száma a településen is megnőtt, erre fel kell készülnie a településnek.

– A József Attila utcát közel 700 méter hosszan szélesítjük és szegélyezzük, a kivitelezés megkezdődött. Az utca folyamatosan nagy terhelést kap. Idén az úttest keleti oldalát szélesítjük egy méterrel, és betonszegélyt is kap az aszfalt. Elkészül a szélesítés alapja, az út töredezett szélét levágják, azt követően hozzák egy szintbe a régi utat a szélesítéssel. A közlekedést és a parkolást is segíti a szélesebb úttest. Hiszen a közterületen, településen belüli parkolás is gondokat okoz a községben. Két pályázat, a Magyar falu program és a Belügyminisztérium összességében 36 millió forintos forrása segíti a beruházást.

Terveink szerint később a másik oldalt is szélesítjük, sőt, a Zrínyi és a Dózsa utcában is elvégezzük idővel a szélesítést mindkét oldalon. Az úttestek szélessége eléri így majd a hat métert, bár lakópihenő-övezet a település. Amennyiben később lehetőség nyílik rá, elkészülhet a burkolt padka és burkolt árok is. Esetünkben ez mind pályázati támogatás függvénye, a község ereje nem tenné lehetővé – mondta lapunknak a polgármester.