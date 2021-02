Személyautó segíti a polgárőri szolgálatot Lovason

Tavalyelőtt már az új vezetőséggel vágott bele a munkába a helyi polgárőrség. Szűcs József feladatait Simon Róbert vette át Sárdi Máté alelnök és Kovács Károly elnökségi tag segítségével.

Régi álmuk valósult meg a múlt héten: egy Opel Astrát kapott a civil szervezet. – Az autó a Veszprém Megyei

Rendőr-főkapitányság tulajdona, mi csak használatba kaptuk, aminek nagyon örültünk, hiszen évek óta vártunk rá. Nagyban megkönnyíti a polgárőrök munkáját, mert nem kell annyit gyalogolni, és távolabbi, nehezen megközelíthető helyekre is el tudunk jutni – kezdi Simon Róbert, miközben a közösségi tér parkolójában megmutatja az autót.

Dézsi Jánosnak, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnökének nagyon sokat köszönhetnek, aki sajnos már nem érhette meg a lovasiak örömhírét, hiszen a múlt héten elhunyt. A nyugállományú rendőr alezredes sokat segített a polgárőrségnek, hasznos tanácsokkal látta el őket.

Az autónak köszönhetően még jobban oda tudnak figyelni az illegális hulladéklerakásra, hiszen, ha lakossági bejelentés érkezik, gyorsan a helyszínre tudnak hajtani.

Lovason egyre csökken a bűnesetek száma, ez nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy aktívan működik a polgárőrség. Jó kapcsolatot ápolnak a rendőrséggel, kezdetben az almádi körzethez tartoztak, most a füredihez. Simon Róbert szerint minden adott ahhoz, hogy a faluban rendszeresen járőrözzenek. Az elmúlt esztendők során több fejlesztést is végrehajtottak: kerékpárokat és egyenruhákat vásároltak, olyanokat is, amelyeket télen is tudnak használni, ráadásul tavaly egy robogót is kaptak.