Szent Annát ünnepelték a szentmisén

– Amikor az után kutakodtunk, ezek a fiatalok miért döntöttek a katekumenátus mellett, többen elmondták, hogy a vallásos nagymamájuk volt az, aki nagy hatást gyakorolt rájuk, és akit a legjószívűbb embernek ismertek meg, ezért úgy érezték, hogy most már nekik is az ő nyomába kell lépniük – fejtette ki Márfi Gyula, aki rámutatott, ezért fontos, hogy a szülők, nagyszülők soha ne adják fel a reményt arra, hogy megpróbálják megtanítani a gyermekeiket, unokáikat, esetleg dédunokáikat az imádságra és az istenszeretetre. Az érsek úgy véli, a szülők, nagyszülők felelőssége az is, hogy pótolják az iskolák hiányosságait is.

– Bár ma már kötelező hittant vagy erkölcstant, úgynevezett etikát tanítani, ami előrelépés a korábbiakhoz képest, azért még ma is az az ultraliberális hagyomány él az iskolákban, hogy egyoldalúan képzik a gyerekeket, az iskola főleg a technikai és reálismereteket próbálja továbbadni, ugyanakkor elhanyagolja az általános műveltség közvetítését – mondta el az érsek, aki kiemelte, az iskola feladata lenne, a jóra és a rossz elkerülésére buzdítani a fiatalokat, érzelmi világukat illetően pedig megtanítani őket arra, hogyan lehet Istennek tetsző módon sírni és örülni az életben. – Sajnos az iskolákban még mindig nem állnak eléggé a hivatásuk magaslatán, ezért kell a szülőknek, nagyszülőknek kitartaniuk, a papokkal együtt – hangsúlyozta Márfi Gyula érsek.

A szentmise végén rövid körmeneten vettek részt a hívek Szent Anna ereklyéjének jelenlétében, majd az érsek áldása után fiatalok zenés műsorral köszöntötték a nagyszülőket a bazilikában, az ünneplés ezt követően a Szaléziánumban folytatódott.