Szent Margitra emlékeztek Veszprémben

Szeretett hazájáért, Magyarországért ajánlotta fel szenvedéseit Szent Margit, emelte ki vasárnap az Árpád-házi Szent Margit-templomban tartott búcsúi szentmise szentbeszédében Márfi Gyula.

A templom védőszentje, Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából mutatott be Márfi Gyula érsek búcsúi szentmisét a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-plébániatemplomban. Az építésének 80. évfordulóját tavaly ünneplő templom búcsúját, legnagyobb ünnepét minden évben január 18-án, Szent Margit halálának napján ünnepli. A jeles napot idén háromnapos lelkigyakorlat előzte meg, mely a Felemelt szívű ország felemelt szívű polgárai mottóval arra buzdította a híveket, hogy – Szent Margit példájára – váljanak ők is olyan emberekké, akik mindennapi tevékenységeik közepette is fel akarják emelni szívüket Istenhez.

Márfi Gyula veszprémi érsek a búcsúi mise szentbeszédében hangsúlyozta: Szent Margit végtelenül szimpatikus szent, ám önsanyargatását, önmegalázását ma nem javasolja senkinek. Ezen túlzásai sem róhatók fel azonban előtte hibaként, hiszen saját korában ő őszintén azt gondolta, hogy mindaz, amit tesz, jó és Istennek kedves. Az érsek Szent Margit szavait idézte: „senkit meg nem vetni, senkit meg nem ítélni”, majd kiemelte, a szent rendkívül alázatos volt, vállalta a legvisszataszítóbb betegségben szenvedő nővérek ápolását, a mosogatást, főzésben való segédkezést, ugyanakkor mélységes Isten- és emberszeretetről tett tanúbizonyságot, rengeteget imádkozott, Jézus jegyesének tartotta magát. Elfogadta és felajánlotta szenvedéseit szeretett hazájáért, Magyarországért.

A szentmisén az érsek megáldotta a nemrég restaurált, Szent Margitot ábrázoló festményt, majd külön áldásban részesítette a Margitokat.