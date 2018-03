Szent Patrik napját ünnepelték Pápán

Bár odakint még hideg és hóborította volt a táj, a Tarczy Lajos Általános Iskola aulájában már beköszöntött a tavasz. A két tannyelvű tagozat alsós diákjai és tanárai ugyanis zöld színbe öltözve várták a Szent Patrik-napi délutánt.

Hardi Tünde, a Tarczy iskola tagozatvezetője kiemelte, a résztvevők először a 3.e osztály tanulóitól tudtak meg néhány érdekességet Szent Patrikról. Többek között azt, hogy az írek védőszentje nem Írországban, hanem Wales-ben született az ötödik században, de 16 évesen elrabolták, és rabszolgaként élt a Smaragd-szigeten. Miután megszökött Galliába, pappá szentelték, majd visszatért Írországba, ahol a háromlevelű lóhere segítségével magyarázta el a szentháromságot a pogány íreknek. A legenda szerint Szent Patrik űzte el a kígyókat a szigetről.

Emellett a program vendégei hallhattak a csintalan ír koboldokról is, akik üstben őrzik az aranyat a szivárvány végénél. – Írországban március 17-én, a szent halálának napján nagy ünnepséget rendeznek. Az utcákon felvonulásokat tartanak, a kocsmákban pedig literszám fogy a zöldre színezett ír sör. Szintén érdekesség, hogy az első Szent Patrik-napi felvonulást nem is Írországban, hanem az Egyesült Államokban, New Yorkban tartották 1760-ban – mutatott rá Hardi Tünde.

Hozzáfűzte, az érdekes információk után a 3.e osztály tanulói Kiss Zsanett osztályfőnök koreográfiájára fergeteges ír táncot jártak. Később az első és második osztályosokra a naphoz kapcsolódó játékok vártak az aulában, a harmadikasok és negyedikesek pedig a Szent Patrik-napról nézhettek meg egy videót angol nyelven, illetve változatos feladatlapok megoldásával mérhették össze tudásukat.