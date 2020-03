Szentbékkállán tartották a nemzetközi konferencia zárószemináriumát

A település és a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás volt a házigazdája a Bárka alapítvány azon konferenciasorozata utolsó állomásának, amely a V4 alapítvány támogatását élvezve négy ország szociális egyenlőtlenségeinek felszámolását taglalta.

A Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország egyes települései, civil szerveződéseinek vezetői, polgárai kezdeményezésével létrejött lengyel gyökerű alapítvány szeretné a rászorulókat visszavezetni az emberibb élethez. A zárószemináriumon a társulás nevében Tóth Csaba elnök köszöntötte a résztvevőket és bemutatta a járás 32 települését érintő működést. Kondor Gáza, Révfülöp polgármestere üdvözletét követően a csoport vezetője, Barbara Sadowska, a Bárka Alapítvány alapítója összegezte a szociális támogatási rendszereket bemutató konferenciasorozat eredményeit. Amint elmondta, tavaly ősszel már üléseztek a másik három ország egy-egy városában, megismerve az adott helyszínek szociális hálóit.

– A szociális egyenlőtlenség felszámolásáért küzdünk mindannyian a rendelkezésre álló eszközeinkkel. Fő célunk nem az, hogy a rászorulókat kiemeljük a szegénységből, hanem, hogy visszavezessük őket az emberibb élet méltóságához – mondta az alapító. Örömét fejezte ki, hogy helyi képviselőket is be tudnak vonni a munkába, és hozzátette, fontos lenne az üzleti élet képviselőit ugyancsak megszólítani, ez a hármas tudná megvalósítani a rászorulók beilleszkedését. – A visegrádi alap lehetőséget adott, hogy a négy ország Észak-Macedóniában is bemutassa, milyen programok végrehajtására képesek. Olyan tapasztalatokkal gazdagít ez bennünket, amelyek a hazai körülmények között felhasználhatók.

A konferencián kiderült, hogy Lengyelországban a mezőgazdasági kistermelők is foglalkoztatnak hátrányos helyzetű dolgozókat, a munkaerőpiacra való visszavezetésüket az országban működő 200 szervezet célul tűzte ki. Náluk még működnek a szociális szövetkezetek, az önkormányzatoknak módjuk van központi forrásokra pályázni, hogy szociális ellátó intézményeket alakítsanak ki.

Az eseményen levetítették azt a filmet, amely a 30 éve életre hívott Bárka alapítvány munkáját mutatja be. Mint kiderült, az alapítvány a szegénység felszámolásával kapcsolatos tevékenységét Afrikában kezdte, majd azt kiterjesztette Lengyelországra. Ott a hajléktalansággal, fizikai és mentális hátrányokkal küzdők foglalkoztatásával, munkaerőpiacra való visszavezetésével értek el eredményeket. A visegrádi négyek alapítványtól nyert támogatással létrejött szemináriumsorozat keretében egy észak-macedóniai projektet indítanak, hogy megvalósítsák a szociális egyenlőséget, és a hátrányos helyzetűeket segítő intézményi rendszert kiépítsék.

A konferencia résztvevői megbeszélték a további együttműködési lehetőségeket. Szentbékkállán Sárvári Csaba polgármester, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja megyei elnöke, az Országos Vállalkozásfejlesztési és Idegenforgalmi Kabinet főtanácsadója köszöntötte a vendégeket. Beszédében szólt a vállalkozások és a gazdaság mai helyzetéről, a helyi szociá­lis tapasztalatokról.