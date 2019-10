Szenzáció Ajkán: kutyák az óvodában

Együttműködőbb, fegyelmezettebb és kedvesebb lesz a gyermek, a kutya iránti szeretet, törődés jótékonyan érinti a személyiségét – érvelt a kutyás foglalkozások mellett Ráczné Németh Csilla, az Ajka Városi Óvoda vezetője, aki elkötelezett a környezettudatos nevelésben, a felelős állattartásban. Erről a Patakparti óvoda kutyaterápiás foglalkozásán, az állatok világnapján beszélt pénteken.

Az állatok álltak a középpontban a Patakparti óvodában, ahol a délelőtti foglalkozásokon az apróságok a kutyákkal együtt oldottak meg feladatokat, ismerkedtek a világgal.

Az óvónők beszéltek nekik például az örökbe adott menhelyi állatokról, illetve arról, hogy mire van szükségük. A kicsik nagy örömmel vettek részt azokon a foglalkozásokon is, ahol együtt lehettek velük a négylábúak. Így Mese, a golden retriever kinyitotta a lábával a hulladéktartó pedálját, és abba gyűjtötte össze a szemetet a rétről, a virágok közül, amit a kirándulók elhagytak. Mindezt Papné Takács Ágnes óvodapedagógus, kutyafelvezető mutatta be a négylábúval az egymás után érkező csoportoknak. A virágokat a padlóra színes papírokból vágta ki, és különféle anyagú szemetet szórt szét közöttük, így ásványvizes flakont, papírt. A szemetesből, mindez higiénés körülmények között történt, és nem utcán összegyűjtött szeméttel, az apróságok kiválogatták a különféle hulladékot, amiket, ahogy a valóságban is, a megfelelő színű dobozba tették.

– Mesével élvezetesebb a szelektív hulladékgyűjtés, amit a gyerekek játékosan, vele együtt tanulnak meg – érvelt Papné, majd megmutatta az újrahasznosított hulladékból készült játékokat, a lebomló bambuszból készült eszközt is. Úgy mondta, eltökélt abban, hogy kutyákkal látványosan lehet motiválni a gyerekeket, könnyebben lehet nevelni őket a törődésre, gondoskodásra, alkalmazkodásra.

Így vélekedett Németh-Ramasz Vanda tanár is, aki Édennel, a labradorral a vizek, erdők tisztaságára, a felelős állattartásra hívta fel az ovisok figyelmét. Éden lökte meg orrával a nagyméretű dobókockát, majd a gyerekek eszerint lépkedtek a képeken, amelyeken kipusztított erdőket, műanyaggal teleszórt tengereket láttak. Közben az ovisok megtudták, a szemét összegyűjtésével, az újrahasznosított eszközökkel sokat tehetnek a környezetért.

Az ovisok egy újabb, rajzos feladatnál nagy szeretettel kerestek gazdit az elhagyott kutyának, és mondták, akit az ember befogad, mindig felelős érte. A sok érdekes feladat után az óvoda udvarán hat kutyával mutattak be különféle ügyességi feladatokat, amit az ovisokon kívül kisiskolások is megnéztek.

Aztán a szülők körében összegyűjtött adományokat átadták Antal Laurának, az ajkai Vahur menhely vezetőjének, aki elhozta Dióskiflit, a gazdikereső tacskót is.