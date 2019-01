Szép célokért futottak ronda pulóverekbe bújva Sümegen

A Sümegi Futócsoport második alkalommal rendezte meg a ronda pulcsis futást az év végi jótékony célú vásáron.

Többen Mikulás-jelmezben álltak rajthoz a városközpontban rendezett, egy kilométeres távú futóversenyen, és ezúttal is annyi résztvevője volt a sporteseménynek, mint tavaly. Azonban legtöbben dupláztak, sőt, a várba is felszaladhattak, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a rendszeres mozgás, a sport fontosságára.

Rajthoz álltak gyermekek, felnőttek egyaránt, sőt, még nagyszülői korban lévők is, többnyire hölgyek. A futók bemelegítését Kántor Krisztina vezényelte le.

A vásárban a tűzoltók és mentők forralt bort és teát főztek, a Máltai Szeretetszolgálat bébiételeket, gyertyákat, képeslapot, horgolt telefontokot árult, az Aktív Nagyik csoportja saját készítésű papírdíszekkel, horgolt angyalkákkal, díszes, szintén kézműves Mikulás-zacskókkal, levendulazsákokkal és süteményekkel érkezett.

Az Éltető Balaton- felvidékért Egyesület lelkes vezetői meleg birsitalt kínáltak, az Egészségkör saját készítésű süteményt vitt a vásárba, mézeskalácsot, sajtos rudat, zserbót és apró ajándéktárgyakat.

A járóbeteg-szolgálat puncsot főzött, sütőtökös pitével készült és apró ajándéktárgyakat vitt a vásárba. Az óvoda dolgozói az újrahasznosítás jegyében üvegpohárból, konzervdobozból és kávékapszulából is ajándékot készítettek. Luca-búzát és örökzöldekkel készült lakásdíszeket árultak.

A Ramassetter iskola és a gimnázium sok süteménnyel, karácsonyfadíszekkel, mécsesekkel gyarapította a kasszát. A vásáron ezúttal a kálvária felújítására gyűjtöttek.

