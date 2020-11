Szigorítások: mutatjuk, hogy mi lesz zárva, és ki mikor, hova mehet

Megjelentek és november 4-től érvényesek az új járványvédelmi szigorítások. A friss rendelkezések a sportot, a rendezvényeket, szórakozóhelyeket is érintik.

Ahogy arról beszámoltunk, további járványügyi szigorításokról, rendkívüli jogrendről döntött a kormány keddi ülésén. Ezeket közösségi oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A szigorítások érintik a szórakozást, a sportrendezvényeket is, de idősávos kijárási korlátozást is bevezettek. A Magyar Közlönyben szerdára virradó éjszaka megjelent a pontos szabályozás, amelyek mellett a korábban meghozott járványügyi intézkedések, így például a maszkviselési szabályok ugyanúgy érvényben maradnak, vagyis ahol eddig kellett, ott ezután is kell maszkot viselni. A Kemma cikkében összegyűjtötte az új szabályokat, lássuk, mik is ezek!

Veszélyhelyzet

A kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. A pandémia következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölték ki.

Kijárási korlátozás

A szigorítás értelmében éjfél és reggel 5 óra között – bizonyos kivételektől eltekintve – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ha a korlátozás meghosszabbításáról dönt az Országgyűlés, akkor november 30-ig dönt a kormány annak hatályáról.

Kivételek:

– ha valaki dolgozik;

– ha valaki dolgozni megy, vagy munkából megy haza;

– egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, valamint életvédelmi céllal éjfél és reggel 5 óra között megengedett a lakó-, a tartózkodási vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

Szórakozóhelyek

Ebből a rendelkezésből kiderül, hogy pontosan mit jelent az, hogy a szórakozóhelyeket bezárják, és pontosan melyeket. A zenét főszolgáltatásként nyújtó helyeket érinti a szigorítás.

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Itt tilos is mostantól bármilyen rendezvényt szervezni-tartani.

Színházak, mozik, kulturális és sportrendezvények

Külön szabályozzák az előző pontba nem tartozó rendezvényeket. Ezek az előadó-művészeti, – különösen színház, tánc-, zeneművészeti – előadások, függetlenül azok nyilvánosságától, a nem nemzetközi sportrendezvények, valamint a mozielőadások, vagyis összefoglaló néven a kulturális és sportrendezvények. A szabályok betartásáról a programok szervezője, illetve a helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni, ahogy arról is, hogy aki nem tartja be a szabályokat, az ne maradhasson ott. A nemzetközi sportrendezvényeken a maszkviselési kötelezettségen a nemzetközi szövetség előírásai alkalmazandóak.

A hazai sport- és kulturális rendezvényeken a szigorítások szerint

– csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, és lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani minden irányban a nézők között;

– a 1,5 méteres távolságot a nézők kötelesek megtartani a páholyokban, a szünetekben, a rendezvény területén és az ott lévő vendéglátó üzletben, vagyis a büfében is.

Intézmények

A muzeális intézmények, könyvtárak, kép- és hangarchívumok, közösségi színterek, integrált kulturális intézmények és közművelődési intézmények nem zárnak be, de a szigorítások érinti őket: a látogatók kötelesek a 1,5 méteres távolságot tartani. Erről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, és arról is, hogy ha valaki erre nem hajlandó, akkor elhagyja a helyszínt.

A korlátozások betartása, büntetések

A szórakozóhelyekre, rendezvényekre, intézményekre vonatkozó szigorítások, előírások betartását a rendőrök ellenőrzik majd. Szankcionálni is lehet a szabályszegést. Ennek első lépése a figyelmeztetés, de 100 ezertől egymillió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezárathatják. A sportrendezvényeknél legalább egy, legfeljebb 10 zártkapus mérkőzést rendelnek el, ha szabályszegés történik.

A rendőrség a figyelmeztetést leszámítva a büntetéseket együtt is kiszabhatja. Ha az adott hely mindent megtett a szabályok betartásáért, így például felszólította a vendéget a távozásra, pláne, ha ő maga értesítette a rendőrséget, hogy nem boldogulnak a renitenssel, akkor nem kap bírságot, sem figyelmeztetést, sem semmit. Ha csak részben tett meg mindent a szervező, üzemeltető, akkor azt figyelembe veszik a büntetésnél. A bírság megfizetésére 15 nap van, azt átutalni kell a rendőrség honlapján közzétett számlaszámra. Fellebbezni nem lehet.

Tömegközlekedés

Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra. Ezt a tervet november 5-ig kell elkészíteni, és az illetékes kormányhivatalnak átadni.

Ha az nem hagyja jóvá, akkor a meghatározott szempontük szerint és határidővel újat kell készíteni. Az elfogadott terv végrehajtásáról már aznap gondoskodni kell. Ha ezeket az előírásokat az érintett önkormányzatok nem teszik meg, egytől ötmillió forintig terjedő bírságot szab ki a kormányhivatal. A bírság többször is kiszabható, ha nem készül el a terv, vagy annak javítása, csakúgy, ha nem intézkednek annak végrehajtásáról a büntetés másnapján sem. Itt is 15 napos határidővel kell befizetni a büntetést, szintén számlaszámra, és ez ellen sem lehet fellebbezni.

Parkolás

Nem kell parkolási díjat fizetni, az újra ingyenes lesz.