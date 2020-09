Szigorodtak a szabályok, de betartjuk-e őket? Így viseljük a maszkot Veszprémben

A koronavírus járvány második hullámának érkezésével újra szigorúbb keretek közé terelődik az életünk.

A Magyar Közlönyben szeptember 18-án megjelent új rendelet értelmében a mai naptól (09.21.) kezdődően kötelező a megfelelő maszkviselés már nem csak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak közönség által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is.

A megfelelő maszkviselet azt jelenti, hogy a maszknak el kell fednie a szájat és az orrot is. Fontos változás az is, hogy valóban maszkot kell viselni, nem elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat.

Hétfő délután tettünk egy sétát a városban, és megnéztük, az emberek mennyire tartják be a szabályozásokat. Egy belvárosi üzletben jártunk, elsétáltunk a buszpályaudvarra, megnéztük a buszmegállókat is.

Összességében elmondható, hogy az emberek jelentős része hordott valamilyen maszkot (akár orvosit, akár házi készítésű textilt), de sokan még nem biztosak abban, mikor és hol kötelező most már a hordás. Ugyanis míg a buszokon kivétel nélkül mindenki viselte (erre a buszvezetőknek fel is kell szólítaniuk az utasokat), az üzletben is minden vásárló eltakarta a száját, addig a buszpályaudvar peronján, illetve a buszmegállókban kevesen viselték a maszkjukat, bár a buszra készülődők mind kézben tartották azt. Azonban a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében, kötelező a maszkviselés „minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak”.

Tapasztalataink alapján minden egyes üzlet bejárata mellett szerepel egy felhívás a maszkhordásra, bizonyos helyeken még azt is kiírták, hogy inkább bankkártyával fizessünk, és tartsuk az előírt másfél méteres távolságot.

Összességében nem negatív a helyzet, de figyeljünk egymásra, hiszen az új védelmi intézkedési szigorú szabályok a koronavírus terjedésének meggátolását szolgálják