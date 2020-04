Szigorú intézkedéseket hoztak a devecseri idősek védelméért

Az Evangélikus Egyház fenntartásában működő Lakos Ádám Evangélikus Devecseri Idősek Otthonának intézményvezetője, Mórotzné Kiss Györgyi megkeresésünkre helyzetjelentést adott az idősotthonban folyamatosan megtett intézkedésekről.

Mint mondta, a járványügyi felkészülés már év elején elkezdődött. Az intézmény eddig is rendelkezett szabályzatokkal és a tömeges megbetegedések esetére alkalmazott eljárásrenddel, de most szigorítottak ezeken több ponton is, ahol szükségét érezték ennek. Elsődleges intézkedésként elrendelték a látogatási és az intézményelhagyási tilalmat. Az otthonba jelenleg nem vesznek fel új lakót, így egy zárt közösségben élnek az intézmény ellátottjai.

– A lakóknak ezek az intézkedések védelmet nyújtanak. Elegendő raktárkészlettel rendelkezünk védőeszközökből, így az akadozó szállítások nem okoztak nagyobb fennakadást. Időseink, dolgozóink számára folyamatosan biztosítjuk a védőfelszereléseket, a különféle higiénés termékeket, felületfertőtlenítő szereket és eszközöket. Az alkalmazottak higiénés és eljárásrenddel kapcsolatos oktatáson is részt vettek. Emellett munkaidőn kívül is fokozottan figyelnek az előírások betartására, maguk védelmére. A vírus terjedésének kockázatával tisztában vannak, ismerik a tüneteket – jegyezte meg Mórotzné Kiss Györgyi.

Az intézményvezetőtől megtudtuk, az ellátottakat egyelőre akkor tesztelik, ha kórházba kerülnek, illetve, ha hőemelkedést vagy egyéb tüneteket tapasztal náluk az intézmény orvosa. Az otthonban nagy százalékban élnek valamilyen alapbetegségben szenvedők. Az intézmény orvosa a szakorvos által halaszthatónak ítélt vizsgálatokra nem küldi el a lakókat azért, hogy ezzel is csökkentse számukra a megfertőződés kockázatát.

A kórházból, egészségügyi intézményből visszakerült ellátottakat két hétre elkülönítő szobában helyezik el. Egyelőre a dolgozókat nem tesztelik, ám ennek az előkészítése folyamatban van. A kormány és a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház is segíti a szükséges védőeszközök beszerzését. A kormányzati csomag többek között sebészeti maszkokat és egyszer használatos gumikesztyűket tartalmaz, ezek szállítása hetente történik. A fenntartótól hétszázötven sebészeti, valamint százötven speciális maszk érkezett a devecseri intézménybe.

– Kialakítottunk a könyv­tár­udvarban egy helyiséget, ahol az arra kijelölt személy átveszi a beérkező csomagokat, melyeket a biztonság kedvéért hét napig tárolunk az átadás előtt. A beszállítók által hozott termékeket fertőtlenítés vagy karantén után visszük be az épületbe. Nehézséget okoz a speciális védőeszközök beszerzése. Az érintés nélküli lázmérőkből, a speciális védőmaszkokból, az egyszer használatos védőruhából keveset tudtunk beszerezni. Bízom benne, hogy a kormányzati szállításban ezek az eszközök is helyet kapnak. Hálás vagyok minden jó szándékú embernek, aki bármilyen módon segít nekünk! – mondta Mórotzné Kiss Györgyi.