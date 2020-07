Szijjártó Péter: „A Balaton-felvidék a világ egyik legszebb tájegysége”

A kormány megvédte az emberek életét, egészségét, valamint támogatja a munkahelyek megtartását, újak létrehozását, és a gazdaság szereplőit.

A versenyképességet segítő támogatásban kiemelkedő helyen áll Veszprém megye, ahol 16,7 milliárd forint értékű beruházással 7600 munkahelyet védenek meg. Az országban biztonság van a koronavírus-járvány után is, felértékelődött a Balaton idegenforgalma, és a tónál külön hangsúlyt kap a kerékpárút építése. A magyar tengerhez való utazás lassan a tengerentúlon is trendi lehet, valamint Veszprémben érdemes lesz futsalmeccsre is járni.

Mindezekről beszélt lapunknak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ajkán a Kristály Hotelben, ahol helyi és térségi üzletemberekkel találkozott pénteken.

Miniszter úr, milyennek látja az ország, illetve Veszprém megye gazdaságát a koronavírus-járvány után?

A vírusról hamar kiderült, hogy nem kizárólag egészségügyi, hanem legalább azonos mértékű gazdasági kihívást is jelent. Ezért az emberek egészségének, életének megvédésén túl a legfontosabb feladatunk az lett, hogy minimalizáljuk a magyar gazdaságot érintő negatív hatásokat. Úgy döntöttünk, hogy azokat a vállalatokat támogatjuk nagymértékben, amelyek képesek az új munkahelyek létrehozására, a meglévők megőrzésére, és ezzel hosszú távon kiszámítható egzisztenciát tudnak adni a magyar emberek százezreinek. Veszprém megyében is számos olyan nagyvállalat működik, amely a nemzetközi piacra termel, azonban a világgazdaság visszaesésével beszűkültek az exportpiacaik. Ezáltal csökkent az ebből származó bevételük, és ezzel a megyében levő beszállítóiknak, a kis- és középvállalatok (kkv) számára nem tudtak a korábbi mértékű megrendelést adni. Így fennállt annak a veszélye, hogy az említett okok miatt munkahelyek szűnnek meg, embereket kell elbocsátani. Ennek megakadályozása érdekében ezek a vállalatok támogatást kapnak a beruházásaikhoz, azzal a feltétellel, hogy megtartják a munkahelyeket.

Ez a versenyképességet segítő támogatás hány céget, illetve munkahelyet érint Veszprém megyében?

A megyében 33 vállalat nyert támogatást, amelyek a kormány hétmilliárd forint támogatásával összesen 16,7 milliárd forint értékű beruházást valósítanak meg, és ezzel 7600 munkahelyet is megvédenek. A megye jól szerepelt a támogatásoknál, mert országosan 806 pályázatot adtak be a vállalatok, és összesen 377 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre. Ezt fontosnak tartom, mert a világgazdasági hírek leépítésekről, csődökről, gyárbezárásokról szólnak, és ehhez képest Veszprém megyében éppen az ellenkezőjéről lehet beszélni a következő hónapokban. A vírus után egyedi, különleges helyzet jött létre Magyarországon. Az új világgazdasági korszak ugyanis új kapacitáselosztási versenyt hoz magával, már számos vállalat a nehézségek miatt bezárta termelőegységeit a világban. Azt nem lehet automatizmusnak tekinteni, hogy a válság után azokat majd mind újranyitják, mert a hatékony termelésnek lesz nagyobb jelentősége. A magyar cégek versenyképesek, őket a kormányzat támogatja is, és vezetőiket arra biztatjuk, hogy amennyiben a vállalatcsoporton belüli, bezárt kapacitásokat nem tudják újranyitni, úgy világ gazdaságából hozzák el a bezárt termelőegységeket Magyarországra.

Augusztusban megszűnik a gyártás a nemesvámosi MTD Kft.-nél, ahol mintegy ötszázan dolgoznak. Az ottani polgármester szerint egyik iparterületükön tudna dolgozni a felszabaduló munkaerő, de még keresik a befektetőket. A tárca tud-e segíteni a hasonló helyzetű társaságoknak?

A célunk az, hogy legalább annyi munkahelyet hozzunk létre, amennyit a vírus elvisz. Egy olyan beruházásösztönzési rendszert működtetünk, amely békeidőben is, kormányzati döntés alapján Veszprém megyében a költség 35 százalékával támogatja azokat a vállalatokat, amelyek beruházásokat hajtanak végre. Ráadásul az Európai Bizottsággal történt sikeres tárgyalás szerint az eddigi 800 ezer eurós felső határt a vállalat támogatásoknál eltörölhetjük. Így újabb körben írjuk ki a lehetőségeket a magyar cégeknek, és a beruházási érték feléig adhatunk támogatást, még 800 ezer euró fölött is.

A kialakult helyzet kedvezhet a hazai turizmusnak, a Balatonnak?

A Balatonnak mindenképpen, mert a tó, illetve Magyarország biztonságos hely. A magyar emberek szeretnek utazni, de legfontosabbnak mindig is a biztonságot tartották. Emellett az Európai Unió minden országából lehet jönni hozzánk, és elmondható, hogy a biztonság itt is fontos szempont, nem véletlen, hogy a Balatonnál még a korábbi éveknél is nagyobb a forgalom.

Szívesen jön a tóhoz, elégedett a szolgáltatásokkal?

– Balatonedericsen van házunk, ezért a nyár egy részét itt töltjük, és máskor is szívesen töltünk el itt hétvégét. Joggal vagyunk büszkék arra, ami a Balatonon és környékén zajlik, a Balaton-felvidék a világ egyik legszebb tájegysége. Az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseinkkel ma már olyan szolgáltatásokat lehet igénybe venni, mint a világ távolabbi helyein levő, felkapott üdülőhelyeken. Fontos, hogy a tó körül kiépüljön a kerékpárút, Edericsnél például az elmúlt hetekben fejezték be. A tónál látványosak az infrastruktúrát, a szálláshelyeket, a borászatokat érintő fejlesztések is. Lassan eljutunk oda, hogy a Balaton a tengerentúlon élők számára is vonzó lesz.

Az idegenforgalomból élő települések, amelyeket különösen sújtott a veszélyhelyzet, bizakodhatnak abban, hogy a működéshez is kapnak majd segítséget?

– A kormány és az illetékes minisztérium ajtaja mindig nyitva áll a balatoni települések vezetői előtt. A Balaton önmagában nem lehet sikeres, ha a települések nem azok. Engem is többször keresnek a tó menti települések polgármesterei, és igyekszem rendszeresen segíteni nekik. A Rogán Antal miniszter tárcájához tartozó turisztikai szakterület pedig rendszeres kapcsolatot tart fenn az elöljárókkal, és jó fejlesztési elképzeléseikhez meg szoktuk találni a forrást is.

A kkv-k, amelyek a gazdaság gerincét adják, milyen támogatásra számíthatnak?

– Közvetlenül kaphatnak támogatást például a gépek beszerzéséhez, vagy új technológiák bevezetéséhez. Ezek az úgynevezett beruházásösztönző források amelyek az innovációs tárcánál, és a külgazdasági és külügyminisztériumnál állnak rendelkezésre. Veszprém megyében a cégek a beruházási érték maximum 35 százalékáig kaphatnak támogatást. Másfelől a kkv-knál nagyon fontos, hogy növeljük a termékeik és szolgáltatásaik iránti keresletet. Ezt úgy lehet elérni, hogy inspiráljuk minél több nagyvállalat hazánkba költözését, ezek fejlesztéseit támogatjuk azért, hogy minél több alapanyagra, eszközre, alkatrészre legyen szükségük, amelyeket a magyar kkv-któl vehetnek meg. Amikor megállapodást kötünk nagy nemzetközi vállalatokkal, mindig kezdeményezzük a magyar arány növelését a beszállítói láncban, a beruházás ösztönzési ügynökségnél ezért külön részleg működik. Az a feladata, hogy olyan képzéseket, programokat, fejlesztéseket szervezzen, amelyekkel a magyar kkv-k alkalmassá válnak arra, hogy a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok beszállítóivá váljanak.

A Nemzeti Konzultáció szerint a vírus után is fenn kell tartani a munkahelyteremtő és -megtartó programokat. Ezt hogyan kívánják megvalósítani?

– Mi nem akarunk munkanélküliséget finanszírozni, az embereknek nem segélyre, hanem hosszú távú kiszámíthatóságra, munkára van szükségük. Ezért a munkahelyteremtésre szánjuk a legtöbb költségvetési forrást, illetve a meglévő munkahelyek megvédésére. Említettem korábban, 806 vállalat elkötelezte magát beruházások mellett, a megnőtt versenyképességük jelentős előrelépést biztosít az egész ország, a gazdaság számára a következő évekre. Azok, akik most hajtanak végre beruházásokat, a külföldi versenytársaikat simán le tudják hagyni, és ezáltal az új világgazdasági versenyben előnyösebb helyzetből vágnak neki a küzdelemnek, mint vetélytársaik.

Egy 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomaggal segítené a befektetéseket és a talpra állást az Európai Bizottság (EB) a koronavírus-válság után. Mi a véleménye erről?

– Mi azt gondoljuk, előbb meg kell keresni a pénzt, utána kell elkölteni, és ezzel szembemegy ez a helyreállítási alap. Ráadásul a mostani kiírása szerint a gazdagabb országok többet kapnának belőle, mint a szegényebbek, ami nehezen érthető. Az nem helyénvaló, hogy például a hozzánk hasonló nagyságú Portugália nyolcmilliárd euróval többet kap, mint mi. Ha létrejön az alap, akkor egy tisztességes pénzelosztási mechanizmust kell alkalmazni.

Az EB Magyarországra vonatkozó prognózisa szerint a GDP idén7 százalékkal csökken a tavalyi 4,7 százalékos növekedés után, míg 2021-ben 6 százalékos gazdasági növekedés várható. Egyetért ezzel az előrejelzéssel?

– Soha nem jött be, amit jósoltak, úgyhogy ezt hagyhatjuk figyelmen kívül.

Megfelelőnek tartja hosszú távon Magyarország migrációs intézkedéseit?

– A koronavírus-járvány újabb migrációs hullámokat fog gerjeszteni. A migrációt kibocsátó országok rossz helyzetben vannak, mert azokat sokkal jobban sújtja a járvány, mint amelyek nincsenek ilyen nehéz helyzetben. A vírus nyomán ezekben az országokban tovább romlik a helyzet, és még többen akarnak elindulni. Alapvetésünk szerint a segítséget oda kell vinni, ahol baj van, és nem a bajt odavinni, ahol az még nincs. Ezek után a határainkat még szigorúbban kell ellenőrizni, biztosítani, hogy ne jöhessen be senki illegálisan, és olyan fejlesztéseket kell indítani, végrehajtani, amelyek a nehéz helyzetben levő országokban biztosítják a fejlődést, a lakosság megtartását.

Miniszter úr, rengeteget dolgozik, utazik, miközben mindig kiegyensúlyozott, fitt és jó kedélyű. Mi a titka ennek?

– Nagyon szeretem a munkámat. Felemelő feladat Magyarországot képviselni külföldön, ami nem engedi meg, hogy az ember fáradt legyen. Másfelől a munkám állandó szellemi koncentrációt igényel, ami csak úgy lehetséges, ha az ember fizikailag rendben van, és ez a munkavégzést, a kedélyállapotot is pozitívan érinti.

A tárgyalóasztalokon kívül lát mást is a világból?

– Úgy vagyunk, mint a sportolók, akik megérkeznek egy városba, elviszik őket a szállodába, aztán a mérkőzés helyszínére, és vissza a repülőtérre. Csak nálunk a szálloda és a mérkőzéshelyszín kiesik, helyette van a tárgyalás, a parlament, a külügyminisztérium és újra reptér. Szép helyeken járok, de sokat nem látok belőlük. Ha szeretném megnézni, majd elmegyek a családdal.

Miniszteri munkája mellett jut ideje szenvedélyére, a futsalra?

– Amikor kineveztek miniszternek és megműtötték a térdemet, és mindez egybeesett, abbahagytam a játékot. Amit nagyon sajnálok, mert nagyon szerettem játszani. Ezért mintha a szívemet tépnék ki, amikor Ovádi Péter képviselővel beszélgetek, aki mesél a veszprémi futsal előrelépéseiről. Annak nagyon örülök, hogy Veszprém azt a Fehér Zsoltot igazolta le vezetőedzőnek, aki első edzőm volt Dunakeszin. Ez kitűnő választás, mert a keze alól eredményes csapatok kerültek ki. Veszprémben érdemes lesz futsalmeccsre járni.