Szijjártó Péter: Egy irányba kell evezni!

2014 óta 16 nagyberuházás valósult meg, mintegy 165 milliárd forintos értékben Veszprém megyében a kormány segítségével, s ezzel 2900 új munkahely jött létre, az ipari teljesítmény pedig az idei év első felében 600 milliárd forint volt, ami 2,4-szerese a 2010 első félévinek – mondta a Naplónak Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Termelés-Logistic Centrum (TLC) Kft. litéri új, 29 ezer négyzetméteres gyártócsarnoka alapkőletételén járt megyénkben.

Lassan alig telik el úgy nap, hogy valamilyen új beruházásról ne tudnánk hírt adni a sajtóban. Számokban, adatokban kifejezve hogyan állunk ebben az évben?

– 2014 óta minden egyes évben megdöntöttük az addig fennálló beruházási rekordot. Tavaly 98 Magyarországra érkező nagyberuházást regisztráltunk. Ezek összességében 1350 milliárd forintnyi értéket teremtettek, amihez 135 milliárd forintnyi támogatást adtunk, mindezzel pedig 17 500 munkahelyet hoztunk létre. Idén az első félév eredményei még jobbak, mint a tavalyi esztendő hasonló időszakának adatai, ugyanis a regisztrált 43 beruházás 731 milliárd forintos értéket képvisel. Talán még ennél is fontosabb, hogy amíg 2017 végén az új beruházások által behozott munkahelyeken a bruttó átlagfizetés 304 ezer forint volt, addig 2019 első félévének a végén már 505 ezer forint, tehát közel kettőszázezer forinttal nőtt a havi bruttó átlagbér az új beruházások által teremtett munkahelyeken. Ez a 66 százalékos növekedés két tényezőből áll össze: az általános béremelkedési tendenciából, valamint, hogy a behozott munkahelyek technológiai színvonala, hozzáadott értéke és kutatás-fejlesztési részaránya sokkal magasabb, mint korábban.

Mindebből mennyiben vette, veszi ki a részét Veszprém megye?

– Veszprém megye nagyon sokat tett ehhez hozzá. 2014 óta 16 nagyberuházást hoztunk ide a beruházásösztönzési ügynökségünkön keresztül, amelyek 165 milliárd forintos értéket tesznek ki és 2900 új munkahelyet teremtettek. Ennél is beszédesebb, hogy ha 2010 első félévéhez hasonlítom 2019 első félévét, akkor a munkanélküliség 13 százalékról 1,1 százalékra csökkent, az ipari teljesítmény pedig az idei év első felében 600 milliárd forint volt, ami 2,4-szerese a 2010 első félévinek. Veszprém a megyék rangsorában – a fővárost is beleértve – nem véletlenül áll a nyolcadik helyen a külföldi működőtőke vonatkozásában. Ez a megye az egyik legnépszerűbb beruházási célponttá vált az elmúlt években. Alapvetően az autóipari elsőkörös beszállítók tekintik célpontnak Veszprém városát, hiszen közel vannak azok a nagy gyárak, ahova be tudnak szállítani. Könnyű beruházásokat hozni a megyébe, mivel a nagyvállalatok számára abszolút vonzó a beruházási környezet.

Vannak-e még lehetőségei a magyar gazdaságnak a beruházások tekintetében?

– Ma már más dimenzióban van a magyar gazdaság, mint évekkel ezelőtt. 2010-től kezdve iparosításra volt szükség, és nagy számban kellett új munkahelyeket létrehozni. Ez érvényes volt akkor, amikor 12,5 százalékos volt a munkanélküliség. Ma 3,3 százalék a munkanélküliség országos átlaga, ami azt jelenti, hogy az ország nagy részén a teljes foglalkoztatáshoz közeli állapotot értünk el. Teljesen másképp kell most gazdaságpolitikát csinálni. Nem szabad túlfűteni a gazdaságot, mert az a visszájára fordul. Ezért az október elsejétől életbe lépett új beruházásösztönző rendelkezés legnagyobb változása az lesz, hogy a munkahelyteremtést mint előfeltételt megszünteti a költségvetési támogatás előfeltételeként. Például most a Sennebogen még úgy kapott a litéri beruházásához támogatást, hogy a munkahely­teremtést is alapul vettük. Innentől kezdve viszont nem ez játssza majd a főszerepet, hanem a technológiai színvonal, a hozzáadott érték, a kutatás-fejlesztési arány, a géppark modernitása. Ugyanis most már nem az a kérdés, hogy hány új munkahelyet tudunk teremteni, sokkal inkább az, hogy a meglevők technológiai színvonala hogyan emelkedik.

Az ön egyik szakterülete a külgazdaság, ezekkel a számokkal, ezekkel a sikerekkel nehéz vitatkozni, a másik felelősségi területe viszont a külpolitika. Az ellenzék felől gyakran elhangzik az a vád, hogy Magyarország elszigetelődött. Ön hogyan látja a magyar külpolitika helyzetét a világban?

– Magyarország nagy tiszteletnek örvend a világban. Mégpedig azért, mert jelentős politikai stabilitással rendelkezünk. Ezért aztán azt mondhatjuk, amit valójában gondolunk. Ezzel nem minden ország van így. Olyan országokban, ahol összetákolt koalíciók, kisebbségi kormányok, nagykoalíciók működnek, ott nem lehet sarkosan fogalmazni. Az, hogy mi kizárólag a nemzeti érdekeket tekintjük iránytűnek, az tiszteletet parancsol, ugyanakkor természetesen nagyon sok politikai vitát szül. Ha belesimulnánk a nemzetközi trendekbe, ha nem állnánk ki magunkért, ha beengedtük volna a bevándorlókat, ha nem harcoltunk volna a kötelező betelepítési kvóta ellen, akkor nem lennének politikai vitáink, de akkor a nemzeti érdekeket sem tudtuk volna érvényesíteni. Magyarország azért tudta megvédeni magát az illegális bevándorlástól, mert a nemzeti érdekek talaján álltunk. Látszik, hogy a világpolitika nagy szereplői közül is egyre többen állnak erre a talapzatra. Ezért hazugság az elszigetelődésünkről szóló vád, mert meg kell hallani például, hogy az Egyesült Államok elnöke miről beszélt múlt hét kedden az ENSZ közgyűlésén. Arról beszélt, hogy a globalizmus helyett a patriotizmust kell választani és a nemzeti érdekek talaján kell állni. A brazil elnök ugyanezt mondta el. Továbbá itt vannak a visegrádi országok, akik szintén hasonlóan gondolkodnak, vagy Ausztria, ahol most ismét egy nemzeti érdekek alapján cselekvő párt nyerte meg a választásokat. Ez persze vitákhoz vezet, mert ha mások érdekei mentén hoznánk meg a döntéseinket, akkor nem támadnának minket, így viszont igen. Emlékszem, mekkora megdöbbenést váltott ki, amikor mindenki számára világossá vált, hogy a magyar külpolitikában a döntéseket kizárólag Magyarországon hozzuk, és nem érdekel bennünket, hogy A vagy B nagyhatalom mit gondol a mi döntéseinkről. Sem A, sem B nagyhatalom nem kérdez meg bennünket, hogy mi mit gondolunk az ő döntéseikről, ebből kifolyólag azt gondolom, nincs okunk lelkiismeret-furdalásra.

Nemzeti érdekeinknek egyik fontos része a határon túli magyarság kérdése. E tekintetben két szomszédos országgal elég problémás a viszonyunk. Mik a magyar külpolitika kilátásai Románia és Ukrajna tekintetében?

– Románia vonatkozásában sokat tudtunk előre haladni, ám a politikai stabilitás hiánya megálljt parancsolt ennek a folyamatnak. Romániában folyamatosan váltják egymást a politikai szereplők, és ez nehezíti a hosszú távú építkezés lehetőségét. Természetesen nem akarom bírálni Romániát, nem az én dolgom megmondani, hogy mi lenne jó az országnak, de ha megteremtődne ott is a politikai stabilitás, akkor számunkra sokkal jobb lenne a helyzet, mert tudnánk, hogy kivel és miről kell megállapodnunk. Ukrajna vonatkozásában fordulópont előtt állunk. Most fog eldőlni, hogy az új ukrán vezetés hajlandó-e nemcsak szavakban, hanem tettekben is előre lépni a kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában, és hajlandó-e kezelni azt a nehéz helyzetet, amelyet az előző ukrán vezetés állított elő például a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvénnyel. Múlt héten New Yorkban találkoztam az új ukrán külügyminiszterrel. A tárgyalások teljesen más hangulatban zajlottak, mint az előző vezetéssel. Nyitottság és rugalmasság látszik a részükről a helyzet kezelésére vonatkozóan. A nemzeti érdek talaján állnak ők is, és azt gondolom, hogy az ukrán és a magyar nemzeti érdek abban biztosan egybevág, hogy jószomszédi viszonyt kívánunk elérni. Arra vonatkozóan, hogy ők ebben a kérdésben meddig tudnak, akarnak, mernek elmenni, az a következő időszakban fog kiderülni.

Az átlagember számára 2015 óta a külpolitikában az egyik legfontosabb kérdés az illegális bevándorlás kérdése. Egy időre úgy tűnt, hogy a kvótaügy lekerült a napirendről, most az úgynevezett máltai paktummal mintha újra ránk akarnák ezt erőszakolni. Mik a kilátásaink?

– Az biztos, hogy újra napirenden van a kvóták ügye az unióban. Az olaszok megnyitották a saját kikötőiket, majd megpróbálják rászorítani a többi tagállamot, hogy fogadják be azokat, akiket ők beengedtek. Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Ebben mi sohasem fogunk részt venni, és soha nem fogadjuk el a kötelező betelepítési kvótákat. Magyarországra nem fog bejönni egyetlen egy illegális bevándorló sem, az biztos. Együtt harcolunk ebben a kérdésben a visegrádi országokkal, de a frissen megválasztott osztrák néppárt elnöke is egyértelműen kiállt a kvótákkal szemben. Lesz még egy-két elnök-, illetve parlamenti választás Európában, amelyek hozhatnak változást az adott ország politikai álláspontjának tekintetében. Egy dologban azonban mindenki biztos lehet: ugyanúgy, ahogyan két éve is megakadályoztuk a kötelező betelepítési kvóták elfogadását, most is mindent megteszünk ennek az érdekében. Ehhez azonban összefogásra van szükség. Eddig azért tudtunk sikeresek lenni, mert egységesek voltunk Magyarországon, valamint a visegrádi országok között is összetartás van a migráció témájában. Nagyon fontos, hogy október 13-án két választáson is olyan eredmény szülessen, amelyik ezt az összefogást erősíti. Egyrészt nálunk az önkormányzati választáson, másrészt pedig Lengyelországban, a parlamenti választáson. Fontos, hogy a két kormányzó erő – itthon a Fidesz, ott a PiS (Jog és Igazságosság – lengyelül Prawo i Sprawiedliwość, PiS – a szerk.) – megerősítést kapjon, hogy a következő évek vitáiban a megfelelő erővel tudjunk részt venni.

Ha már szóba került a közelgő önkormányzati választás, azt hiszem, ennek a kampánynak elsősorban a helyi ügyekről kellene szólnia, de a mostani kampány a korábbiakhoz képest is jobban átitatódott országos politikai témákkal. Ön a Fidesz politikusa, mit ajánl a választópolgároknak, miért érdemes kormánypárti jelöltekre szavazni?

– Ahhoz, hogy a csónak gyorsabban haladjon, egy irányba kell evezni. Az elmúlt években az, hogy meg tudtuk védeni az országot és sikereket tudtunk elérni, annak volt köszönhető, hogy egy irányba evezett mindenki a csónakban. Ha az elmúlt évekre destruktív viták lettek volna jellemzőek, akkor nem tudtuk volna megvédeni az országot. A következő években nagyon fontos nemzetközi kérdések dőlhetnek el, ezért nagyon lényeges, hogy Magyarország ezekben a vitákban teljes erőbedobással részt tudjon venni. Csak akkor tudunk így tenni, ha mindenhol alkalmas, az építkezésre és az együttműködésre hajlandó vezetőket választanak meg. A kormány és a helyi közösségek együttműködése ugyanis meghatározó az ország biztonsága és sikere szempontjából.