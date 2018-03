Szijjártó Péter teltházas lakossági fórumot tartott Tapolcán

Az esetleges uniós megszorítások és a helyi laktanya sorsa foglalkoztatta leginkább a Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter fórumára érkezőket.

A kormány nem engedi a kötelező betelepítési kvóta bevezetését hazánkban

A szerdai eseményen a Tamási Áron Művelődési Központban Szijjártó Péter elmondta, hogy a kormány nem engedi a kötelező betelepítési kvóta bevezetését hazánkban. Ha április nyolcadika után olyan kormányunk lenne, amely ezt az álláspontot fel akarná adni és azon az állásponton lenne, hogy az ügyben a harcot nem megvívni, hanem feladni akarná, létrejönne a kötelező betelepítési kvóta. Magyarországra is megállapítanának egy sok ezres létszámot. Akkor elkezdik majd keresni azokat a helyeket, ahol szabad ingatlanok vannak, mert szét kell osztani a települések között a migránsokat.

Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter szólt továbbá arról, hogy az ország versenyképessége három dolgon múlik

A gazdasági környezet befektető barátságán, amely téren hazánk az unió legalacsonyabb adói nálunk vannak. Szükség van szakképzett munkaerőre, de a környék vállalkozói e téren mindig arról számolnak be, hogy a térség szakközépiskoláival való jó együttműködésnek is köszönhetően negyedére csökkent az országban a munkanélküliség. Elengedhetetlenek a jó logisztikai adottságok is. A környék útépítései segítenek abban, hogy a környék beruházás-vonzó képessége javuljon. Kihívást jelent, hogy mivel a térségbe az elmúlt időszakban sok autóipari beruházás ékezett, a beruházás vonzó képesség megnőtt. Arra kell koncentrálni, hogy minél több oktatási intézményt hozzunk abba a helyzetbe, hogy a vállalkozásokkal együttműködve elérhessék, hogy az általuk képzett fiatalok a munkaerőpiacon a valódi igényeknek megfelelő képességekkel rendelkezzenek – mondta Szijjártó. Leszögezte, hogy

bár a következő uniós finanszírozási ciklus tervezése terén már elindult a vita az országok különféle helyzetéből és gazdasági stratégiájából adódóan, de attól nem kell tartani, hogy a Magyarországra érkező uniós források azért csökkennének, mert a magyar nemzeti érdeket, a magyar emberek biztonságát képviselik az uniós fórumokon. Az uniós források ugyanis szerződés szerint járnak, ezt az uniónak is kötelessége betartani.

– Mindenkinek tisztában kell lennie tehát a téttel, hogy Magyarországnak olyan kormánya lesz-e, amely a migráció elleni csatát meg akarja vívni, vagy fel akarja adni – tette hozzá Szijjártó Péter.