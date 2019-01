Szilveszter: nekünk szórakozás, a kutyáknak rémálom

Míg az óév utolsó napja a legtöbb embernek a felhőtlen szórakozásról, a derűről szól, addig a kutyáknak a szilveszter valóságos rémálom. A felelős állattartók, akiknél igazi családtagnak számít egy kutyus, egészen másképpen élik meg a december 31-ét.

A gondos gazdák ilyentájt számos óvintézkedést tesznek, hogy enyhítsenek az ebek szorongásán és elviselhetőbbé tegyék számukra a napot.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A kutyáknak különleges receptoraik vannak, így a zajokra és váratlan eseményekre rendkívül érzékenyen reagálnak. Nincsenek hozzászokva a petárdák, tűzijátékok robbanásához, így legtöbbjüknél az ezekkel járó zaj oly mértékben elviselhetetlen, hogy pánikba esnek. Sok esetben azok az ebek, akik először találkoznak az erős hanggal járó történésekkel, könnyen életveszélyben érezhetik magukat, amitől megzavarodnak, és egy csapásra megtörténhet a baj.

Sok kutyatartó lemond ilyenkor a nagy bulizásról, és inkább kedvence közelében marad, biztonságot nyújtva ezzel számára. A gyakorlott gazdik fokozottan óvják ilyenkor kutyájukat, és természetes alapú nyugtatót is tartanak készenlétben, főleg, ha indokolt a a tapasztalataik alapján.

Azonban nem minden állatnak van ekkora szerencséje szilveszter tájékán. Még az odaadó állattartók esetében is megtörténhet a baj. Évről évre akadnak olyan szomorú esetek, amikor eliszkolnak félelmükben az ebek és távolra kerülnek otthonuktól. Sajnos több esetben még életüket is vesztik a kutyusok a szerzett sérüléseik miatt. A szilveszter számukra és a szomorú gazdikra nézve is egy gyászos nap. Öt évvel ezelőtt ezen történésekre reflektálva alakult egy komoly szerveződés, amely mára már több megyét lefedő adatbázissal, összehangolt, országosan elérhető telefonos és internetes segítséggel, 200 feletti önkéntessel azon munkálkodik, hogy minél több elkóborolt állatnak segítse a hazajutását.

A nemes ügy főszervezője, Pintér Attila Szilveszteri Állatmentő Ügyelet néven hívta életre a karitatív szolgáltatást. Lapunknak elmondta: a bejelentések alapján az elmúlt négy évet tekintve minden esztendőben közel ezer kutya tűnt el. Ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen sok esetről még ők sem tudnak. Pedig ők a legjobban szervezett csapat, a legnagyobb önkéntes adatbázissal, folyamatosan frissített, elveszett/ talált állatokat tartalmazó nyilvántartással. Náluk van egyedül telefonos koordináció, és országosan hívható ügyelet egy héten át szilveszter után. Mindenki, aki részt vesz, az önkéntes, család és munka mellett segít, ami fantasztikus teljesítmény.

A boldog gazdik nevében egyértelműen kijelenthető, hogy hatalmas jó cselekedet, ahogyan szívükön viselik a bajba jutott állatok sorsát és összefogással segítik a hazajutásukat.

HIRDETÉS HIRDETÉS