Szilveszteri tűzijátékmódi: menő a sikoly, a tűzvirág és a lepke

Nagyon népszerűek a pirotechnikai termékek, a gyermekek a játékosakat keresik, a felnőttek pedig a tűzijátéktelepeket – mondta el Lőrincz Adorján pirotechnikus, cégvezető, aki árusít is.

– A kisfiam kedvéért jöttünk vásárolni – közölte Kovács Csaba, aki gyermekével, Patrikkal érkezett egy pirotechnikai árushoz Veszprémben. A kisfiúnak a zöld színű rakéták tetszenek nagyon, és már alig várja a szilvesztert, hogy gyönyörködhessen a színes látványban. Patrik nem fél az erős hangtól, mert azt is nagyon izgalmasnak tartja. Édesapja arról beszélt, odafigyel arra, hol helyezzék el és hol indítsák el a rakétát. Ügyelnek rá, hogy a közelben ne legyenek mások, ne zavarjanak senkit, se embereket, se állatokat. Szerinte a biztonság mindennél többet ér!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Lőrincz Adorján pirotechnikus, cégvezető és árus kiemelte, a gyerekek körében a játékos, színes, sivító-fütyülő hangú eszközök hódítanak, mint a sikoly, a lepke és a tűzvirág. Adorján csak kiváló minőségű termékeket árusít, és mindenkinek felhívja a figyelmét a használati utasításra, amelyről, ha kell, külön is beszél a vevőknek.

A biztonságra helyezte a súlyt a rendőrség is, Kucsera Katalin megyei szóvivő kiemelte, pirotechnikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusítóhelyen lehet vásárolni. Aki az előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a rendőrség mellett közterület-felügyelő és a katasztrófavédelem is szabhat ki helyszíni bírságot. – A petárda használata tilos, aki engedély nélkül szerzi be, szabálysértést követ el. A fel nem használt vagy hibás 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékot január 5-éig vissza kell szállítani a forgalmazónak, aki ezt köteles térítésmentesen visszavenni. A pirotechnikai termékeket felügyelet nélkül ne hagyjuk, kiskorúakról zárjuk el, tetőtérben, alagsorban, pincében ne tároljuk. A hibás, sérült, lejárt terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni. Olvassuk el a használati útmutatót és tartsuk be azt. Ne szereljük szét, ne alakítsuk át a terméket, beltérben ne működtessük. Ne veszélyeztessünk másokat, a környezetünket! Helt Ákos hadnagy, katasztrófavédelmi szóvivő közölte, az EU-ban négy pirotechnikai osztályba sorolják a tűzijátékokat. A harmadikba tartoznak a szilveszteri tűzijátékok, melyeket december 28. és 31. között vehetnek meg a 18 évnél idősebbek, és december 31-én 18 órától másnap reggel 6 óráig használhatják fel.

Orosz Péter, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa aláhúzta, szilveszterkor a pirotechnikai eszközök is sok balesetet okoznak, tavaly 17 ilyen esethez riasztották a mentőket. A legnagyobb veszélyt a házilag barkácsolt, az illegálisan beszerzett nagy hatóerejű petárdák és egyéb eszközök jelentik.

Az OMSZ megerősített szolgálattal készül a szilveszterre, mivel ilyenkor a segélyhívások, a mentési feladatok száma jelentősen megnő.