Színes programmal fogadták az elszármazottakat Hegymagason

Az elszármazottak immár másodízben rendezett találkozójára sokan hazalátogattak szeretett szülőfalujukba.

A kultúrház udvarán Tóth János Zoltán polgármester köszöntötte a település nevében a visszatérőket. Mint elmondta, a település apraja-nagyja készült a vendégek fogadására.

– Négy év egy emberöltőt tekintve nem nagy idő, nálunk azonban mégis sok minden változott. Szépült, gyarapodott a falu. Felújítottuk a kultúrházat, a ravatalozót, az irodát, és elkészült az Elődeink Háza. Mellette borospincét szeretnénk majd berendezni, a szomszédos kovácsműhely viszont már elkészült, Tóth László műhelyének felszerelésével rendeztük be. Időközben mi is idősebbek lettünk. Néhányan már nem lehetnek velünk, szeretettel gondolunk rájuk. Nagyon örülünk annak, hogy idén is sokan eljöttek – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy amikor a polgármesterséget vállalta, szerette volna megvalósítani ezt a találkozót és a település történetéről szóló könyvet megjelentetni. A kötet hamarosan elkészül, annak szerkesztője, Hangodi László történész mutatta be a kiadványt a találkozón.

Posztumusz Hegymagas Díszpolgára kitüntetést érdemelt ki Simon József egykori kántor, tanító, iskolaigazgató. Az első ízben odaítélt elismerést a tanító fia vette át.

Gyurka Miklósné alpolgármester a régi időkre emlékezett, felelevenítette a búcsúi bálokat, szüreti felvonulásokat, a hagyományos disznóvágásokat és tollfosztásokat. Emlékezett a község bábájára, régi tanítójára, papjára, a helyiek egykori hétköznapjaira, a gyerekek akkori játékaira, nyári szüneteire, a fürdésekre, az úszástanulásra a Tapolca patakban, az iskolásévekre.

Az eseményt színesítette Vallomás című írásának felolvasásával Kálnay Adél írónő, aki a településen tölti nyarait. Sztárvendégként Postás Józsi érkezett az ünnepre. Ebéd után múltidézőként az Elődeink Házát látogatták meg az érdeklődők, majd a templomban szentmisével zárult a nap.