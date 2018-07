Színpadi produkciók és mesterségbemutatók Balatonalmádiban

A népművészeti hagyományokat népszerűsítette a Péter-Pál napi vigadalom hétvégén a településen.

A rendezvény a tárgyalkotó népművészet, népzene, néptánc és a kapcsolódó művészetek hagyományos balatoni ünnepe 2001 óta. Az időjárás viszontagságai miatt az előző évek után ismét az eredeti helyszínen, távolabb a tóparttól alakították ki a színpadot, mondta Dudás Zsolt, a Péter-Pál napi vigadalmat szervező Balatonalmádiért Közalapítvány elnöke. A péntekre tervezett színpadi programokat a rossz idő miatt nem tudták megtartani, hétvégén azonban sok érdeklődőt vonzottak a programok.

Szombaton Czoma-Szegedi Nóra és Zalavári András, a helyi Parapács Balatoni Mesekör tagjai mondtak mesét, majd a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia szórakoztatta a közönséget. Ezután tavalyi koncertjét pótolva a Holdviola együttes lépett fel, végül táncház zárta az estét. A zárónapon környékbeli hagyományőrző együttesek adtak műsort, valamint Kárpát-medencei népviseletekkel és táncokkal ismerkedhettek meg a látogatók a Balatonalmádi Néptáncműhely tagjainak jóvoltából.

A korábbi évekhez hasonlóan a színpadi programok mellett ezúttal is több népművészeti mesterséget is bemutattak, és az érdeklődők a népművésszel közösen is alkothattak, kipróbálhatták a hímzést, a gyöngyfűzést, a kosárfonást vagy a házi szappanfőzést. Az almádi önkormányzat támogatásával szervezett rendezvényen állatsimogató, szabadtéri játékok és kézműves foglalkozás várta a családokat-

