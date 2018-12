Szívügyük a rászorulók segítése

Sikeres volt a HRC Group és a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület (VVHHFE) közös adománygyűjtési akciója, amelynek eredményeként 55 csomag ajándék gyűlt össze rászoruló diákok részére.

Molnár Roland, a ­VVHHFE elnöke úgy véli, hogy bár csodát nem tudtak tenni a két hét alatt, de nagyszerű dolog, hogy ennyi csomagot sikerült összegyűjteniük. A jótékonysági akció kapcsán azt tapasztalta, hogy Veszprémben a társadalmi szerepvállalás keretében egyre többen csatlakoznak az ilyen jellegű megmozdulásokhoz.

Elmondta azt is, hogy öt jótékonysági akciót szervez 2019-ben a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület. Erős Kata, a HR-szolgáltatásokkal foglalkozó cég régióvezetője kiemelte, hogy szívügyüknek tekintették a gyűjtést, és nem is számítottak rá, hogy így kinövi magát az akció. Jó tapasztalatokat szereztek, és ezekkel felvértezve jövőre is részt vesznek benne. Az 55 szatyornyi ajándékot hosszú távon is felhasználhatják a megajándékozottak. A csomagokba kerültek ruhák, játékok, tartós élelmiszerek úgy, hogy az adományokat különböző életkorok és nemek szerint szétválogatták.

