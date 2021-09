Szolgálatba állt a megye második kormányablakbusza

Veszprém megye második mobilizált kormányablak-ügyfélszolgálata kezdte meg működését kedden délután.

A balatonszepezdi átadóünnepségen Domokos Péter kormányablakokért felelős miniszteri biztos köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyarországon működő huszonkét kormányablakbusz remekül egészíti ki a hagyományos kormányablakokat, hiszen eléri azokat a településeket, amelyek egyébként saját területükön nem rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

– Nem véletlen tehát a pozitív fogadtatás, hiszen nem kell elhagyni a lakóhelyet, s akik nehezen mozognak, egy előre rögzített időpontban, helyben intézhetik ügyeiket – mutatott rá Domokos Péter.

– Minden megyében van ilyen különleges jármű, Veszprém megyében pedig immár kettő is működik. Az előző szériához képest ez nagyobb busz, ami a lakosság számára még több, illetve gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé – hangsúlyozta Domokos Péter. Hozzátette, a mobilizált szolgálatok 2018 óta 121 ezernél is több ügyféltalálkozást regisztráltak, ami nagyon magas szám. A Miniszterelnökség támogatásával rövidesen további négy második generációs járművel bővül a hálózat, melyek Bács-Kiskun, Borsod és Pest megyében állnak szolgálatba.

Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja úgy fogalmazott, hogy az első mobilizált ügyfélszolgálat 2018 őszén kezdte meg munkáját, s az akkori bizakodó hangulat mára sikertörténetté vált. Ez nem véletlen, hiszen olyan településeken is elérhetővé vált a gyors és egyszerű ügyintézés, ahol korábban nem volt erre lehetőség. Ráadásul rendezvényeken is gyakran megjelenik az új szolgáltatás, így például a Kőfeszten, vagy éppen a Művészetek völgyében is találkozhattak az állampolgárok a busszal.

– A most átadott jármű esetében a számos újítás mellett már tabletek is segítik a munkát, sőt időpontfoglalásra is van lehetőség. Nem árt tudni, hogy ezen a hétvégén is megjelenünk majd rendezvényen: Pápán, az agrárpikniken lesz elérhető a szolgáltatás – mondta Takács Szabolcs.

A kormánymegbízott úgy látja, hogy a hazánkban kialakított kormányablak-hálózat (beleértve a Veszprém megyei tizennégy ablakot) magas színvonalú munkát végez, s ezt az elégedettségi mutatók rendre megerősítik. Ugyanez igaz a mobilizált ügyfélszolgálatokra is.