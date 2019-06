Szovátai vendégekkel emlékeztek Trianonra Csopakon

Méltó módon tartották meg Csopakon a nemzeti összetartozás napja és a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést.

Ráadásul a „Testvér-települési találkozó a nemzeti összetartozás jegyében 2019” program keretében 40 főt láttak vendégül Szovátáról. A trianoni megemlékezés előtti napon az Országházba látogatott el az erdélyi küldöttség, majd László Attila, a Csillag születik nyertese lépett fel a csopaki üdülőfaluban. A hangulat remek volt, Attila gyönyörű dalokat adott elő.

Június 4-én délelőtt, a várpalotai Trianon múzeumba látogatott a küldöttség, majd este a Kövesdi Szent Miklós templomromnál ünnepi beszédet mondott Balogh Balázs alpolgármester. – Soha nem szabad elfelejteni, hogy egészen 100 évvel ezelőttig Magyarország egy birodalom részeként nagyhatalom, komoly gazdasági és politikai szereplő volt az akkori Európában. A versaillesi döntés következtében keletkező űrt csak ideiglenesen tudták betölteni az erre a célra létrehozott szomszéd országok (Csehszlovákia, Jugoszlávia). Mára mindegyik széthullott, ezzel is bizonyítva életképtelenségüket. Majd beszédében kitért arra is, hogy területileg, fizikailag szét lehet darabolni egy országot, de lelkileg nem. Csak rajtunk múlik, hogy ezzel mennyire tudunk élni. A megemlékezésen fellépett a Csopaki Református Asszonykör, Szováta ifjúsági tánccsoportja, továbbá verset mondott Balogh Botond, Pintér Huba és Pintér Zselyke.

A harmadik napon a kultúrházban levetítették a Trianon rockoperát, melyet tavaly mutattak be a nagyközönség számára a Hősök terén. A mű zenéjét Koltay Gergely, a Kormorán együttes alapítója és vezetője szerezte, aki egyben a dalszövegek túlnyomó többségét is írta. A rockopera szövegkönyvét, amelyben versek, prózarészletek, dokumentumok is elhangzottak, Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, színigazgató, érdemes művész állította össze, akivel beszélgetést hallhattak életpályájáról és a rockoperáról.