Szülői és nevelői segítséggel fákat és cserjéket ültettek a várpalotai játszótér köré

Egy, a város „zöldítését” is célzó sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően szülői és nevelői segítséggel fákat és cserjéket ültettek a várpalotai várjátszótér köré a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda gyermekei és a Várkerti Általános Iskola diákjai.

A múlt évben meghirdetett Zöldebb Várpalotáért programban a Forrás óvoda és a Várkerti iskola tantestülete, illetve a szülői munkaközösség is igényelt fákat és cserjéket, amelyeket több turnusban, a járványügyi előírásokat betartva ültettek el a gyerekek.

– A helyi önkormányzat által elnyert pályázat többek között a városi zöldterületek növelését tűzte ki célul. A Zöldebb Várpalotáért program keretében tartottuk meg a fa- és cserjeültetést. Szerettük volna, hogy a várjátszótér melletti rézsű kevésbé legyen balesetveszélyes, a gyerekek ne tudjanak lefutni, nagyobb biztonságban legyenek. Természetesen meghagytuk a kellő teret a játékra, a sportra is a játszótér mellett. Szak­értőnk, Maternik Zsolt segítségével ennek megfelelően készítettük el az ültetési tervet, a munkában a cserjékre és fákra sikerrel pályázó Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda, valamint a Várkerti Általános Iskola gyermekei és szüleik is segítettek – mondta el kérdésünkre Bódizsné Szabó Csilla projektmenedzser, akitől megtudtuk, összesen száz cserjét és öt fát ültettek el. Többek között gyöngyvessző-, aranyvessző-, cserszömörce-, babérmeggy- és sudárzsálya- bokrok, valamint a városban csörgőfák kerültek a földbe.

– Figyelembe kellett vennünk a tervezésnél azt, hogy a játszótér közelében ne legyenek bogyós, illetve allergén növények. Olyan cserjéket és fákat választottunk, amelyek jól bírják az itteni talajt és az időjárás viszontagságait is – tette hozzá Bódizsné Szabó Csilla.

– Örömmel csatlakoztunk az önkormányzat fásítási programjához, hiszen örökös ökoiskolaként különösen fontosnak tartjuk környezetünk szépítését. Ráadásul az idei tanévet az erdő évének nyilvánította az iskolaközösség, így nem volt kérdés, hogy sok más egyéb akció mellett a fásítási programba is beszállunk – mondta a helyszínen Vancsek Ferenc, a Várkerti iskola pedagógusa.

Az öko-munkaközösség vezetője kiemelte, a program keretében a legkisebb tanulók már ültettek el egy-egy fát még tavaly szeptemberben, míg az ökoiskola munkaközössége a belső udvarban ültetett el egy páfrányfenyőt. Emellett néhány héttel ezelőtt összesen hatvan darab cserjét ültettek el a Várkerti Általános Iskola tanulói és szüleik a tanintézmény udvarán.

– Az óvoda és az előtte lévő játszótér környékén is viszonylag kevés fa és cserje volt, így nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy a pályázat révén mi is hozzájárulhatunk a környezet zöldítéséhez. A nagy melegben néhány éven belül kellemes árnyékot adnak majd a fák, ráadásul az ültetésre is nagyon készültek a kicsik – tette hozzá Lassu Tamásné, a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda vezetője.