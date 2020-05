Szünetel a személyes ügyfélfogadás a Balaton-parti önkormányzatoknál

A koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések enyhítését követően is arra kérik az önkormányzatok a lakosságot, hogy lehetőség szerint személyes megjelenés nélkül intézzék ügyeiket. Ebben a Veszprém megyei önkormányzatok kollégái segítik a településeken élőket.

A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalban egyelőre marad a márciusban bevezetett speciális ügyfélfogadási rend, így a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel. Kérnek mindenkit, hogy ügyeit elektronikusan vagy telefonon intézze, amihez természetesen segítséget is nyújtanak a hivatali kollégák. A polgármesteri hivatal és a városgondnokság épületeiben, területén várakozni nem lehet. Halaszthatatlan ügyben, mérlegelést követően a személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett módon történhet, ez esetben az ügyfeleket a hivatal épületének előterében, egyesével fogadják.

Jelenleg Balatonalmádiban az önkormányzaton a személyes ügyfélfogadás szünetel, de eddig is voltak kivételek, azokban az ügyekben, melyek személyes ügyintézést követelnek – tudtuk meg Takács Tímea kabinetfőnöktől. Az esküvők és a hagyatéki ügyek intézése, a különböző szociális ellátások intézése mind-mind személyes találkozást igényelnek. Ilyen esetekben az ügyintézők a földszinten megtartják az ügyfélfogadást. – Ebben a helyzetben mi is megpróbálunk nagyon rugalmasak lenni, és ha valaki mindenképpen ragaszkodik a személyes találkozóhoz, akkor találnak erre megoldást a kollégák – tette hozzá.

Továbbra is szünetel a személyes ügyfélszolgálat, és csak telefonon, elektronikusan, vagy postai úton lehet intézni a hivatali ügyeket Alsóörsön, Balatonfüreden és Tihanyban, tudtuk meg a településeken. Mindenütt jellemzően maszkban, többen kesztyűben dolgoznak, rendszeres a kézfertőtlenítés a hivatalokban, és ezt várják el az érkezőktől is. Csak indokolt esetben és csak előre egyeztetett időpontban lehet bemenni hozzájuk, ilyen esetek például a házasságkötés, illetve hagyatéki ügyintézés, amikor személyes adategyeztetésre van szükség. Mindenütt helyeztek ki kézfertőtlenítőt is. Alsóörsön például egy külön teremben fogadja az ügyfeleket egy alkalmazott, aki maszkot visel, és folyamatosan szellőztet.