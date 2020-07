Szűrővizsgálatokon is részt vehettek az érzékenyítő fesztivál látogatói

A Veszprémi Petőfi Színház III. „Lélektől lélekig” Érzékenyítő Fesztiválja keretében egészségügyi szűréseket is tartottak Lions klubok közreműködésével. Az érdeklődők ingyenesen végeztethettek el szemészeti és más vizsgálatokat.

A veszprémi és a balatonfüredi Lions klub segített abban, hogy a veszprémi színház fesztiváljának utolsó napján egészségügyi szűréseket is tarthassanak.

Ingyenesen vizsgáltathatták meg a szemüket Reider József látszerésszel a programra ellátogatók. A diabetológiai szűrésen pedig többek közt vércukorszintjüket és vérnyomásukat mérték meg.

Reményi Tamás is kíváncsi volt rá, milyen eredményeket kap, annak ellenére, hogy nincsenek panaszai. Igyekszik figyelni magára, rendszeresen szűrővizsgálatokra járni, mert tudja, azok milyen fontosak a súlyosabb tünetek elkerülése érdekében. Az Érzékenyítő fesztivál szűrésein megnyugtató értékeket, elemzéseket kapott. Meg is beszélték vele ugyanis, mit hogyan érdemes értelmezni a mérések után. Tanácsokat is adtak neki a további egészségmegőrzéshez.

A programon elhangzott, hogy az idősödés és az elhízás is kockázati tényező a cukorbetegség szempontjából. Viszont helyes életmóddal, súlycsökkentéssel sokat tehetünk ellene. A szakemberek főleg a mozgásnak a megelőzésben és a kezelésben is fontos szerepét emelték ki.

Egy középkorú férfinál a szűrésen ki is mutattak cukorbetegségre utaló adatot. További vizsgálatokat szükséges végezni nála, de mindenképp szerencsésnek érezheti magát, hogy részt vett a programon és kiderült a gondja. Ugyanis nem voltak nála jelei a komoly bajnak, így viszont időben tehet azért orvosok tanácsai alapján, hogy szervei ne károsodjanak, hogy elkerülje a diabétesz súlyos szövődményeit.