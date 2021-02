Takarékos gazdálkodás mellett a pályázatokra koncentrálnak Nemesvámoson

Az MTD Hungária távozásával a település elvesztette a legnagyobb adózóját 2020-ban, ráadásul a Covid-járvány hatásai miatt a cégek bevételei is 20–25 százalékkal csökkentek általában, ami jelentősen befolyásolta a község lehetőségeit, és ezek figyelembevételével kellett meghatározni a költségvetést.

– Ha figyelembe vesszük a tényeket, akkor ehhez a szűkös költségvetéshez kell „varr- nunk” most a nadrágot. Bár optimisták vagyunk, de túlköltekezni nem szeretnénk. A korábbi évekhez képest drasztikusan meg kellett vágni a kiadásainkat – fogalmaz Sövényházi Balázs polgármester, aki hozzáteszi, hogy takarékossági okokból felülvizsgálják a szerződéseket, eltolják a halasztható fejlesztéseket, és a minimális, az állami normatívának megfelelő összeget különítenek el a rendezvényekre, hogy maradjon tartaléka a településnek.

– Elsősorban az önrész nélküli vagy 85 százalékos támogatottságú pályázatokra fókuszálunk. A nehézségek ellenére pozitívan nézünk a jövőbe. A kollégákkal már január közepén összeraktuk, hogy mik azok a település stratégiájához illeszkedő beruházások, amelyekhez nemzeti vagy uniós pályázati forrásokat vehetnénk igénybe – mondja a polgármester.

Idén a Magyar falu program segítségével fejlesztenék az utakat, és szeretnének beszerezni egy speciális, kisméretű síkosságmentesítő gépet is, amit a szűk közökben használnának ónos eső, illetve jegesedés idején.

Befejeznék a közösségi ház külső homlokzatának rendbetételét is, és pályáztak a vásártér fejlesztésére. A külső, térköves részt szeretnék lefedni úgy, hogy oldalról nyitott maradjon, emellett informatikai eszközök beszerzése és a szociális blokk fejlesztése is szerepel a tervekben, az agrárlogisztikai csarnokot pedig kétszeresére bővítenék.

Elsőbbséget élvez az óvoda fejlesztése és bővítése, hiszen jelenleg is 120 százalékos kihasználtsággal működik. A településen két új utcában folynak építkezések, így rengeteg a beköltöző fiatal, ezért egy új szárnyat építenének az óvoda mellé, és bővítenék a főzőkonyhát és az óvoda napelemrendszerét is. Megújul az iskola tetőszerkezete is, és egy új tornateremet terveznek a volt Gamesz-épület helyére. Az ipari területen a Muskátli utca csatornázása, ezt követően az útburkolat rendezése is szerepel a tervekben, és gondolkodnak inkubátorház létrehozásában is.

A település régi álma egy új művelődési ház, amelynek az alapkövét már lerakták, és most uniós forrást keresnek a felépítéséhez. A fenntarthatóság jegyében eszközöket, padokat helyeznek majd ki a szabadidőparkba, és a Kossuth utcában is szeretnék megoldani a csapadékvíz-elvezetést.

