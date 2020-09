Támogatásból újult meg a lesencetomaji óvodai vizesblokk és a villamos hálózat

A helyi óvoda épülete az utóbbi évtizedben folyamatosan fejlődött, legutóbb a vizesblokk és a villamos hálózat újult meg.

Az avatási ünnepségen Feny- vesi Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a lesencei települések mindegyike fejlődik, szinte havonta megvalósul egy-egy fejlesztés.

– A kormány figyel a vidékre, sok támogatás érkezett TOP-pályázatokkal, és a Magyar falu program is segíti a kistelepüléseket. Jövőre 250 mil­liárd forint jut e célra az idei 150 milliárddal szemben. Fontos, hogy a települések felújíthassák intézményeiket, óvodákat, iskolákat, művelődési házakat, plébániákat, az élet minden területére jut támogatás. Jövőre 22 pályázati forma nyílik az ötezer fő alatti településeknek, idén ez 17 volt – mondta a képviselő, és elismerését fejezte ki a Lesence-­falvaknak, amelyek jól élnek a lehetőségekkel.

Mészáros László polgármester elmondta: az óvoda meghatározó épülete a településnek. – Még a 19. század második felében készült uradalmi gazdatiszti épületnek, 1976 óta óvoda, de az évtizedek múlá­sával felújításra éretté vált. 2010-ben a tetőt és a nyílászárókat cseréltük ki, később kazánt vettünk, új kémény épült, jelentősen csökkentve a fűtési költségeket. A Magyar falu programban közel 13 millió forint támogatás jutott a Mesevár Óvoda felújítására, így elkészült a vizesblokkok és az elektromos hálózat felújítása – mondta a polgármester. Hozzátette, pályázatot nyújtott be az önkormányzat az épület homlokzati hőszigetelésére és napelemek beszerzésére.

Burján Csilla intézményvezető beszédében örömtelinek nevezte az átadás napját. – Az óvodások számára jelentős a felújítás, főként most, amikor a szokásosnál is jobban oda kell figyelnünk a gyerekek higiéniájára és nevelésére. Az óvodai nevelés alapja az egészséges életmód alakítása, ehhez a feltételeknek megfelelőnek kell lenniük. A gyerekek igényeinek kielégítése mellett egészségügyi szokásaik kialakításában is segít a felújítás – hangsúlyozta a vezető, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették az intézmény korszerűsítését.

Az óvoda épületét Szabó Zoltán atya áldotta meg.