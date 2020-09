Tanulni bárkitől, bárhol lehet, most a Balatonnál is

Tanulni nem csak osztálytermi környezetben, a négy fal között lehet. Az inspiráló környezet egyenesen hatékonyságnövelő.

Szeptember 26-án a balatonalmádi szoborparkban sok új dolgot tanulhatunk magunkról, az időgazdálkodásról, a vállalkozások sikeres működtetéséről és még sok minden másról. A főváros után, idén először, Balatonalmádi ad otthont a Street Training Balaton elnevezésű ingyenes programnak.

Az újszerű szabadtéri tanulási eseményt, melyet a BENT Egyesület a FLOW Alapítvánnyal karöltve szervez, a három éve indított budapesti Street Training és Street Training Online mintájára rendezik meg. A szervezők vallják: „tanulni bárkitől, bármikor, bárhol lehet”.

Az őszi balatoni esemény célja is az, hogy nyitott és érdeklődő emberek összegyűljenek a balatonalmádi Szoborparkban, másfél órára egy-egy téma körül leüljenek, beszélgessenek és tanuljanak belőle.

– A részt vevő trénerek általában valamilyen segítő foglalkozást űznek. HR-esek, tanácsadók, trénerek, coachok. Mindannyian, akik itt lesznek, a tudásuk kis szeletét adják át. Fontos, hogy az átadott tudást akár már másnap használhatják a résztvevők. Ha valaki például egy újratervező tréningre jön el, olyan módszereket kap, melyeket, ha hazamegy, és rászán még két- három órát, össze tud rakni egy tervet az induláshoz. Tavaly önkéntesként vettem részt a fővárosi street trainingen, és az hatalmas élmény volt. Annyira feltöltött, és én is annyit tanultam, hogy úgy döntöttem, szeretném ezt az eseményt elhozni a Balatonhoz, mert én is itt élek. Megkerestem a szervezőket, akikkel egyezett az elképzelésünk – mondta el lapunknak Nagyné Czuri Eszter, a BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület elnöke.

Az egyik érdekes beszélgetés a női szerepeket járja körül Makó Judit coach, ötgyermekes édesanya vezetésével.

– A harmincas-negyvenes éveikben járó nők élete számos szerepben zajlik. Nőként, feleségként, társként, anyaként, munkavállalóként vagy vállalkozóként, barátként állnak helyt nap mint nap családjukban, munkahelyükön, környezetükben. Tanulható az olykor kényes egyensúly megtalálása és megtartása. Sok minden segíthet bennünket a munka–magánélet tengelyen való tudatos életvezetésben, kezdve az önismerettől, például, hogy felismerjük a szükségleteinket, a megfelelő kommunikáción át az egyes szokásaink felülvizsgálatáig, amelyek már nem szolgálnak bennünket jelen élethelyzetünkben. Ha a környezetünk és a velünk történő dolgok megváltoztatására nincs is módunk, a hozzáállásunkról mi döntünk. Ebben áll a felelősségünk és egyben szabadságunk is – vallja a szakember, aki maga is nőként, feleségként, anyaként, segítőként éli mindennapjait.

A résztvevők szakavatott, többségében Balaton környéki trénertől meríthetnek tudást. A témák az önismerettől, női szerepektől és családi kérdésektől kezdve az álláskeresés, „boldog munkavállaló”, munka–magánélet egyensúlyon át az időgazdálkodás, asszertivitás és sikeres vállalkozás témaköréig színes palettát kínálnak az érdeklődőknek. Az esemény önkéntességen alapul: a trénerek ingyen jönnek, a résztvevők nem fizetnek belépődíjat. Semmi politika, semmi üzlet, semmi marketing. A lényeg a minőségi együttlét: emberek, akik jól érzik együtt magukat, egymástól inspirálódnak és tanulnak. Ezáltal magukat és a másik embert is jobban megértik, ami jobbá és szerethetőbbé teszi családi, munkahelyi és egyéb közösségeiket.

A rendezvény a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében valósul meg. A részletes program és a regisztráció az esemény oldalán érhető el.