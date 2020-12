Tapolcai háziorvos a járványról: Húsvétra már tervezhetünk

Huberth János háziorvos szerint jó esély van rá, hogy a jövő évi húsvétot már korlátok nélkül, beoltva ünnepelhetjük.

A főorvossal az oltásokról, a tesztekről beszélgettünk. Leszögezte, hogy a tévhittel szemben az influenza elleni oltás egyáltalán nem véd meg senki a Covid-19 vírustól.

– Meglepő, hogy idén jóval többen kérték az oltást, mint a korábbi években. Ez nagyon jó, hiszen ha a két betegség jelentkezik egyszerre – ami nem kizárt -, annak nagy valószínűséggel fatális következményei lehetnek a betegre nézve. Itt jegyzem meg, hogy a társbetegségek közül az egyébként megkapható tüdőgyulladás ellen is van oltóanyag, érdemes áldozni rá. Nagy valószínűséggel a járvány láncát valóban nem lehet mással megfékezni, mint oltásokkal. Az oltóanyagok biztonságosságát már vizsgálják, hatásosságát az élet fogja bebizonyítani. Egy oltóanyag a hatása során kivált szervezeti önvédekezést, amivel immunisak leszünk a fertőzésre. Az immunválasz nagysága határozza meg a hatékonyságot.

Biztos, hogy lesznek olyan oltóanyagok, amelyek az idősekre nem lesznek olyan effektívek, mint mások, mert az ő immunválaszuk gyengébb.

Elképzelhető, hogy a korosztályukat olyan oltóanyaggal kell oltani, amelyet kétszer kell beadni, a másodikkal magasabb szintre emelve a védekezést. De abban az esetben nem szabad elmulasztani a második oltást – tanácsolja a háziorvos.

– Ami a Covid-19 vírust illeti, több oltóanyagot vizsgálnak egyszerre. Angol, orosz, kínai, izraeli és amerikai oltásokra számíthatunk, jelenlegi információim szerint a beteg eldöntheti, hogy melyiket választja. Meggyőződésem azonban, hogy nem lesz olyan információk birtokában a lakosság, hogy a döntése megalapozott legyen. Kérdés, hogy az egészségügyi szolgálatok, háziorvosok kapnak-e kellő időben megfelelő információt arra vonatkozóan, hogy melyik oltás mit tud.

Egy védőoltásnak az első és legfontosabb szempontja a biztonságosság, a második a hatásosság.

A kettő vizsgálata gyorstesztekkel és utánvizsgálatokkal nagy valószínűséggel kontrolálható. Az oltóanyaggal kapcsolatban persze felmerülnek kérdések, a gyors előállítás sokakat elgondolkodtat, hiszen egy új gyógyszer, új oltóanyag bevezetése normális körülmények között hosszú időt vesz igénybe, miközben most nem beszélhetünk normális körülményekről. Bízom benne, hogy mi háziorvosok és a gyerekorvosok is felkészültek leszünk, lesz módunk megismerni az oltóanyagokat, és tudunk tanácsot adni a választáshoz a betegeknek.

– Nem szabad elvetni egyetlen oltóanyagot sem. Akár a kínait sem, hiszen láthatjuk, hogy a második hullámban nincs magas betegszám náluk.

Volt idejük felkészülni, és jó oltóanyaguk van. A magyar oltóanyag gyártása is folyamatban van. Elsőként a betegségtől jobban veszélyeztetettek kell, hogy megkapják az oltást. Az idősek, krónikus betegek, oktatásban részt vevők, kereskedelemben, egészségügyben dolgozók, mentősök. Remélem, hogy ők januárban megkaphatják, úgy, hogy azt addigra a magyar orvosok is bevizsgálják és rábólintanak. Tavasszal, március körül pedig mindenki más is megkaphatja. Amennyiben a rövid távú mellékhatás-vizsgálatok jó eredményt mutatnak, a húsvétnak már nyugodt körülmények között futhatunk neki. Az oltást persze el lehet utasítani. Azonban elképzelhetőnek tartom, hogy egyes munkáltatók vagy azok felettesei kiköthetik, hogy csak akkor alkalmazzák a dolgozót, ha az beoltatja magát. A betegség nagy félelmet kelt – joggal – az emberekben, ezért várhatóan sokan élnek az oltás lehetőségével. Később – talán évek múltával – ugyanaz történik majd, mint a nagy influenzajárvány idején. Akkor a H1N1 ellen nagyon sokan beoltatták magukat, aztán egyre kevesebben kérték az oltást. Ez lesz a Coviddal is, és lassan átfertőződik az egész ország. Hogy milyen csúcsokat ér el a következő időkben, azt nem lehet tudni. De ha az oltások következtében csitul a járvány, és az oltottak eredményességről és mellékhatás-mentességről nyilatkoznak, az ellenállók is beoltatják magukat – mondta a főorvos.

Hozzátette, hogy számítani kell a vírus mutálódására, hiszen minden vírus képes a mutációra. Az influenza ellen is minden évben más oltóanyag kell. Mindig a betegség azon csoportjához gyártják az oltóanyagot, amely várhatóan a legtöbb embert fertőzi majd meg. Nagy valószínűséggel a Coviddal is így lesz. Azonban, amint elkészül az oltóanyag technikája, a mutációvizsgálatot viszonylag gyorsan el lehet majd végezni.

– Az oltást biztosan be kell majd adatnunk évente, sőt, elképzelhető, hogy félévente. Idő hiányában nem tudjuk még, hogy az oltóanyag meddig biztosítja az alanyban azt a szintet, amely megvédi a vírussal szemben – nyilatkozta Huberth János.

Véleménye szerint nincs értelme annak, hogy valaki a patikában vásároljon gyorstesztet.

– Az egészségügyi vizsgálat során készített gyorstesztek között is sok az álnegatív, ezért is helyes, hogy arra nem hagyatkozunk, és készül még egy teszt. Nem célszerű otthon, laikus módon tesztelni, aztán az álnegatív eredmény után meglátogatni a kisunokát vagy nagymamát, majd megbetegíteni mindenkit. Sokfajta tesztet lehet már kapni, úgy gondolom, az egészségügyi szolgálat úgyis elvégzi azokat a teszteket, amelyek szükségesek – szögezte le a főorvos, aki optimista. Azt mondja, praxisának betegei közül már többen is felgyógyultan tértek haza a kórházból olyanok, akik esetében attól tartott, hogy januárban már nem látják viszont egymást.