Tartalmas évet zárt a pápai Városbarát Egylet

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának jegyében végezte tevékenységét 2018-ban az „Elsősorban pápai” – Városbarát Egylet.

Kerecsényi Zoltán, a városbarát egylet alapítója, ügyvivője a Naplónak nyilatkozva úgy fogalmazott, civil szervezetük valójában patrióta-lokálpatrióta innovációt végez, számos ötletet hajtanak végre, főleg ’48-as vonatkozásokban. Például elindították helyismereti-ismeretterjesztő zsebfüzeteiket, valamint Petőfi-előadássorozatukat, és az elmúlt egy esztendő során megkoszorúzták a pápai temetőkben a 170 éve alakult nemzetőrség tagjainak nyughelyét. Szladik János néhai nagy városi szociális jótevő emlékét felkarolva, nevét őrizve karitatív sejtet alakítottak egyletükön belül. Több ízben foglalkoztak a méltatlanul elfeledett, pápai felmenőkkel rendelkező irodalmárral, Somogyváry Gyulával.

Pápa környéki tevékenységük keretein belül a 210 éve született Vajda Péter költőre emlékeztettek Vanyolán, a 125 éve elhunyt Tatay Sámuel nemzetőr leszármazottai által működtetett bakonytamási Kossuth csárdában Kossuth-domborművet avattak, míg Kmety György honvéd tábornok 2018-as születésnapján az ihásziakkal és a marcaltőiekkel karöltve előkészítették az ihászi csata közelgő 170. évfordulóját.

A 2019-es évet főként utóbbinak kívánják szentelni, ezért hirdettek egy rajzpályázatot is, és szeretnék, ha lenne Pápán egy méltó ünnepély júniusban. De készülnek Petőfi eltűnésének-halálának 170. évfordulójára, és emlékeztetni szeretnének Bánóczy Pál honvéd elhunytának 120. évfordulójára is, ugyanis ő volt az, aki a világosi fegyverletétel hírét elhozta Pápára. Számolnak Táncsics Mihály 220. születési évfordulójával, hiszen ő ugyancsak járt Pápán, sőt, egy tűzvészt is megfékezett itt. Szeretnének emlékeztetni a 170 éve tragikus sorsúvá vált pápai „köntösművészre”, Reguly Jánosra, és 2019 Kossuth 125. halálozási évfordulóját is jelenti.

