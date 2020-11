Tavasszal nagyobb volt a fegyelem? – A veszprémi utcán kérdeztük az embereket a járványszabályokról

November 4-én éjféltől újra rendkívüli jogrend lép életbe Magyarországon – jelentette be kedden este Orbán Viktor miniszterelnök.

A koronavírus-járvány gyors terjedése miatt szigorításokat vezetett be a kormány. A belvárosban kérdeztük a veszprémieket minderről.

– Arról beszélgettünk, hogy a járványhelyzetben mennyire lecsökkentek a családi találkozók – mondta a Napló érdeklődésére Tóth Gyuláné, aki ismerősével, Bakos Ferenccel diskurált a Kossuth utcán, amikor megszólítottuk.

– Feri mondja, hogy eddig jöttek az unokák, a gyerekek, ám most mindenki bezárkózott, mert féltenek bennünket és nem akarnak bajt hozni ránk – jegyezte meg Tóth Gyuláné. A most bevezetett szigorításokról azt mondta, hogy azok egy kicsit lehetnének „keményebbek” is.

– Érvényt kellene szerezni ezeknek az intézkedéseknek, a maszkhordásnak, a távolságtartásnak. Naponta történik meg, hogy felszáll valaki a buszra, leül, és azonnal lehúzza magáról a maszkot. A buszvezetőket nem lehet állandóan arra kényszeríteni, hogy ezekre figyeljenek, mert elég nekik a vezetésre koncentrálni – hangsúlyozta Tóth Gyuláné. Beszélt arról is, hogy úgy látja, az üzletekben, vásárláskor mindenki betartja a maszkhordás szabályait. Hozzátette: legutóbb, amikor egy vevőnek „lecsúszott” a maszkja, azonnal szóltak neki.

– Közeledik a karácsony, ám nem hiszem, hogy addig érdemben változni fog ez a helyzet. Szerintem idén nem lesznek családi utazgatások, összejövetelek, találkozók. Ezeket a hónapokat most túl kell élnie az országnak. Ha ez kell ahhoz, hogy megússzuk, akkor bármilyen rossz is, de tudomásul kell vennünk – húzta alá Tóth Gyuláné, aki már jóval éjfél előtt bezárná a szórakozóhelyeket és az éttermeket.

Megjegyezte: ha már vannak sportrendezvények, akkor ott is érvényt kell szerezni a meghozott szabályoknak.

– Egy kupacban szurkolnak és vagy van maszk a drukkereken, vagy nincs, ami nem helyes – mondta.

Mindehhez Bakos Ferenc azt fűzte hozzá, hogy szerinte tavasszal sokkal nagyobb volt a fegyelem.

– Az emberek akkor betartották azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányzat meghatározott. Sokak nagyon rosszul használják a maszkot, és nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is. 92 éves vagyok, és minden, ami elő van írva, azt betartom. Hogy néz az ki, hogy én figyelmeztessek mást? Inkább hallgatok, mert sokan agresszívan szólnak vissza – fogalmazott Bakos Ferenc.