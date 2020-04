Távolságot tartva szépítették Tótvázsonyt

A korábbi évek hagyományát követve idén is megszervezték a falutakarítást a településen. Azonban míg korábban egy jó hangulatú összejövetel keretében kis csapatok, baráti társaságok szedték közösen a szemetet, most a koronavírus-járvány miatt, az előírásokat betartva, csak családok szépítették a környezetet.

A falutakarítás szervezői, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület és az önkormányzat rendhagyó módon családok jelentkezését várták az április harmadik hétvégéjére szervezett akcióra. Felhívást tettek közzé a Tetőtéri Hírekben és a közösségi portálon, amelynek hatására közel 20 család több mint 50 taggal jelezte, hogy szívesen bekapcsolódik az akcióba.

– Szeretném, ha megvalósulnának azok a megszokott rendezvényeink, amelyeknek van mód a megtartására a megváltozott körülmények között is. Még akkor is, ha eltérnek a megszokottól, mert a közösségi találkozásra nincs lehetőség a jelen helyzetben. A falutakarítás az pont egy ilyen rendezvény – mondta el a szervezők nevében Szendrei Szilárd, a Tótvázsonyi ifjúsági Egyesület elnöke, aki személyesen hordta ki a jelentkező családoknak a szemétszedéshez szükséges egységcsomagokat, amelyek a zsákok és kesztyűk mellett csokit és üdítőt is tartalmaztak. A falutakarítás részleteit pedig telefonon vagy az interneten egyeztették a jelentkezőkkel.

A szervezők területekre osztották a települést, amit aztán egy-egy család járt végig, beleértve a bekötőutakat is. A résztvevők az összegyűjtött szemetet ott hagyhatták bekötött zsákokban az út szélén, hogy később aztán az önkormányzat elszállíthassa azokat.

– Biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan szépen kitakarítjuk a falut, mint a korábbi években, függetlenül attól, hogy most nem találkozhattak egymással a résztvevők, és idén a közös kemencézés is elmaradt. Nagyon örülünk annak, hogy Kövesgyűrpusztáról is jelentkeztek, így ott is megvalósult a falutakarítás – fogalmazott Szendrei Szilárd.