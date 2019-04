Telerajzolták Barnagot a téravatón

Járdarajzoló fesztivált és versenyt rendeztek szombaton a településen. A szervezők várták mindazokat, akik szívesen teret adtak a kreativitásuknak. A fesztivál során a falu teljes járdaszakasza és mellékútjai vászonként vártak a résztvevőkre, akik örömmel vették birtokba a megújult teret a Faluház előtt.

Az önkormányzat régi vágya volt már, hogy a Faluház előtti kihasználatlan közterületet hasznosítsa valamilyen formában, ezért elindult egy közpark és turisztikai élményelemek megvalósítására kiírt pályázaton. A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatta.

A sikeres pályázatnak köszönhetően kialakítottak Barnagon egy mezítlábas mendegélőt, egy lábmosós kézikutat kis parkkal, egy óriás malompályát, amelyen emberekkel vagy bábukkal is lehet játszani. Felépítettek egy pergolás kiülőt is a református templom elé, és egyéb kis attrakciókkal is készülnek még.

A szépen kialakított park, illetve a tavaly elkészült járdák átadójára szervezték most meg a járdarajzoló fesztivált – mondta el Horváth Zoltán polgármester. Az első 30 regisztrálónak ingyenesen biztosították a krétát a szervezők. A versenyt négy kategóriában hirdették meg: felnőttcsapat és felnőtt egyéni, valamint gyermekcsapat és gyermek egyéni, az értékes kézműves jutalmakért.

Büféasztallal is készültek a jeles napra, amelynek bevételéből a Balatonkörnyéki Nagycsaládos Egyesületet támogatták. Társrendezvényként, megszervezték az állam által támogatott „Eddz a szabadban” programot is, ahol a szabadtéri sportolás lehetőségeivel ismerkedhetnek meg a látogatók a Balatoni Jacht Club munkatársainak segítségével. Jóga, funkcionális tréning, labdajátékok, nordic walking és egyéb érdekességek is várták a mozogni vágyókat, illetve állatsimogatóval is készültek a helyiek. A fesztiválhoz kapcsolódóan fellépett a Tramps zenekar is.