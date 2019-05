Télies tavasz: a szezonnak vége, de sok helyen újra fűtenek

A távfűtéses lakásokban újra melegek a radiátorok, nem fáznak a lakók a zord időben sem.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Gáspár András szerint hétfőtől a város összes távfűtéses lakásában újra fűtenek. – Szinte mindenhol kérték a fűtést korábban is, sőt, volt, ahol nem is hagytuk abba áprilisban. Mások lemondták, de újra igényelték. Egyesek azt jelezték, hogy május nyolcadikáig igénylik. Május közepéig készen állunk a szolgáltatásra Tapolcán, de ha kell, tovább is fűtünk az időjárás függvényében – mondta az ügyvezető.

Ajkán a Puskin és a Kosztolányi utcában lakóktól megtudtuk, hogy a pár napja tartó hűvös idő beálltával a Primer Ajka Távhőszolgáltató Kft. elindította a fűtést a lakásokban. Az otthonokban kellemes a hőmérséklet, nem kell attól tartaniuk sem az időseknek, sem a kisgyermekkel élőknek, hogy az extrém hűvös idő miatt kihűlnek a lakások, és fázni kelljen az otthonokban.

Pápán a szolgáltatót (Nemzeti Közművek – E-On) nem értük el. Károlyné Horváth Ágnes közös képviselő, aki a volt Kilián-lakótelepen három társasház ügyeit intézi, elmondta: április 24-én kapcsolták ki a távfűtést. Minimális a fűtést visszakapcsoltatni szándékozók száma, mindhárom panelből csak egy-egy idősebb lakó jelezte ezt neki. – Egy emberért nem éri meg, macerás lenne visszakapcsolni a rendszert. Az egyik ház speciális helyzetben van, ott most készülünk korszerűsíteni a fűtést, és a kazáncserét nem késleltethetjük egy újraindítással. Lehet, hogy a lakók fáznak, de klímával, fűtőtesttel vagy alternatív fűtési technikákkal megoldják. Olyat is hallottam, hogy valaki a gáztűzhelyet kapcsolja be. Jelenleg muszáj kibírni a zord időjárást, el kell fogadni, hogy vége van a fűtési szezonnak – jegyezte meg. A kazánüzemeltetőktől kapott információ alapján hozzáfűzte, a fűtést egyelőre nem mindenhol állíttatták le, az Igal- és a Vajda Péter-lakótelepeken például mindöszsze kilenc-tíz tömbben. Ebből vasárnap pár társasháznál visszakapcsolták a fűtést.

A távhőtörvény szerint a fűtési időszak szeptember 15- től a következő év május 15-ig tart. Április 15. után a felhasználói közösség képviselője – általában a közös képviselő vagy a lakásszövetkezeti elnök – szerződésben nyilatkozhatott arról, hogy április 15- ét követően a fűtés folytatását milyen napi középhőmérséklet- értékhez köti, vagy egyedi megrendelés alapján is dönthet az újraindításról. A gyakorlat szerint április 16-tól a szolgáltatás folytatódik, míg annak lemondására megrendelés nem érkezik – mondta el a Napló kérdésére Polhammer Kálmán, a VKSZ Zrt. hőszolgáltatási igazgatója.

Jelenleg a veszprémi 125 távfűtött épületből százhúszban melegek a radiátorok. Egyedi kéréseket nem tudnak teljesíteni: a szolgáltatást csak épületszinten lehet biztosítani, az indítás, lemondás a közösség képviselőjének (közös képviselő, lakásszövetkezeti elnök vagy fűtési megbízott) április 15. és május 15. között írásos megrendelésére történik. Tehát a VKSZ Zrt. önmagától nem indítja meg a szolgáltatást. Extrém időjárás esetén a fűtési időszakon kívül is biztosíthatnak szolgáltatást – fűzte hozzá Polhammer Kálmán.

Balatonfüreden tulajdonképpen nem is állt le a fűtés április 15-én, tudtuk meg a Füredhő Kft.-től. A társaság képviselői ugyanis a fűtési szezon vége előtt felkeresték, illetve megkérdezték a lakótömbök közös képviselőit, és néhány kivételtől eltekintve mindenki kérte a fűtés folytatását a Köztársaság úti városrészben, ahol távhővel fűtik a lakásokat. Aztán néhány nap múlva már az említett házakban élő emberek is a meleg mellett döntöttek, és továbbra is igényt tartottak a távhőre a városrész lakótelepén, ahol összesen 662 háztartás, valamint az ottani bölcsőde és óvoda fűtéséről gondoskodik a cég. Balatonfüred többi részén nem távhővel működtetik a radiátorokat, illetve a kályhákat, hanem lakóközösségek, illetve a lakók egyedileg döntenek a melegről, és így fűtenek.