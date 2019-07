Teljesen megújult a balatonfüredi Széchenyi strand

Több mint 170 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert pályázattal Balatonfüred önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, derült ki Csorba Kata sajtóreferens tájékoztatójából.

A sajtóreferens rámutatott, a „Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt régóta várt fejlesztés a városban, amely a Füred Kemping területén valósított meg az önkormányzat. Csorba Kata megjegyezte, a balatonfürediek által korábban Fenékfürdőnek hívott strandnak nagy hagyománya van a városban. Fekvésénél fogva ide jártak a község lakói fürdeni a Fürdő utcán át, és a hatvanas években a strand köré épült a kemping, és nemzetközi lett a színvonal.

Az említett beruházás 2018 tavaszán kezdődött, amellyel teljesen megújították a Széchenyi strandot. Fontos része a beruházásnak a mederkotrás, mederhomokozás, amit a parttól 45 méteres sávban, 60 centiméter vastagságban végeztek el, összesen 5800 tonna homokot szállítva ide uszályokon. A fejlesztés eredményeként így strandolásra alkalmas lett a terület nyugati oldala is, ahova hét vízi-lejárót, lépcsőt helyeztek el. A beruházásnak köszönhetően megújították és megemelték a partvédő művet, és parti sétányt, új utakat építettek ki. Felújították a zöldterületet, a 15 ezer négyzetméteres füves területen kicserélték a növényzetet, elvezették a csapadékvizet. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva új napkollektoros strandi zuhanyzókat, napelemes világítótesteket telepítettek. Megújultak az öltözők és egy új többfunkciós homokos sportpálya is épült. A vízi csúszdát felújították és új elemmel bővítették, de a vízi játékok kerültek a Balatonba is.

-Az elnyert támogatásból a kemping területén a kor követelményeinek és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület által megfogalmazott „prémium”színvonalnak megfelelő sportos, gyermekbarát strandot alakítottak ki, növelve ezzel a város strandkapacitását, hangsúlyozta Csorba Kata. Hozzáfűzte, a kemping területén elhelyezkedő, bárki számára látogatható strand üzemeltetője továbbra is a Balatontourist Füred Club Camping Kft. A több mint 170 millió forint európai uniós támogatással tovább nőtt Balatonfüred turisztikai szolgáltatásának színvonala, és négy új munkahely is létrejött a városban.